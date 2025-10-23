Pożar hali z drobiem w Opolskiem. Wewnątrz 400 tys. zwierząt

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Płonie jedna z hal kurnika w Fałkowicach (woj. opolskie), w którym przechowywane jest - według straży pożarnej - nawet 400 tys. sztuk drobiu. W działaniach gaśniczych biorą udział zastępy straży pożarnej z dwóch powiatów. - Cały budynek się pali, możliwe, że wszystkie zwierzęta zostały stracone - informuje policja.

Pożar hali kurnika w Fałkowicach
Pożar hali kurnika w FałkowicachPolicja Namysłówmateriał zewnętrzny

Do pożaru jednej z hal kompleksu gospodarczego w Fałkowicach w gminie Pokój, gdzie prowadzona jest hodowla drobiu, doszło przed godz. 18:00. Do gaszenia zadysponowano wszystkie jednostki straży pożarnej z powiatu namysłowskiego.

Jak przekazała policja, w drodze są również posiłki z powiatu kluczborskiego.

Pożar kurnika w Opolskiem. Straty mogą być ogromne

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w hali przechowywano 130 tys. sztuk drobiu. Asp. Tomasz Przysiężny z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie wskazał jednak, że może chodzić nawet o 400 tys.

Policja podejrzewa, że straty będą bardzo duże. - Cały budynek się pali, możliwe, że wszystkie sztuki drobiu zostały stracone - przekazał w rozmowie z Interią podkom. Łukasz Wróblewski z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.

Zobacz również:

Autobus miejski zderzył się z ciężarówką w pobliżu Galerii Mokotów w Warszawie
Mazowieckie

Wypadek w Warszawie. Autobus miejski zderzył się z ciężarówką, są ranni

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    - Pożar został zatrzymany na jednej hali. W tym momencie duża hala jest broniona - poinformował nas rzecznik namysłowskiej straży pożarnej.

    Jak dodał, nie odnotowano poszkodowanych, a budynek jest obecnie w trakcie dogaszania.

    Przyczyny pożaru nieznane. Policja ustali okoliczności zdarzenia

    Mundurowi czekają na zakończenie akcji gaśniczej, by wejść do środka i zbadać okoliczności zdarzenia. Przyczyny wybuchu pożaru nie są na razie znane. - Każda możliwość jest rozpatrywana - powiedział nam podkom. Wróblewski.

    Policja zabezpiecza miejsce i apeluje o zachowanie ostrożności oraz nieutrudnianie akcji gaśniczej oraz działań służb.

    Zobacz również:

    Policja ustaliła tożsamość kobiety odnalezionej w jednym z warszawskich kościołów. Zdj. ilustracyjne
    Mazowieckie

    Przełom ws. tajemniczej kobiety z kościoła w Warszawie. Komunikat policji

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    Bundeswehra... Ktoś chętny?Tomasz LejmanINTERIA.PL

    Najnowsze