Pożar hali z drobiem w Opolskiem. Wewnątrz 400 tys. zwierząt

Do pożaru jednej z hal kompleksu gospodarczego w Fałkowicach w gminie Pokój, gdzie prowadzona jest hodowla drobiu, doszło przed godz. 18:00. Do gaszenia zadysponowano wszystkie jednostki straży pożarnej z powiatu namysłowskiego.

Jak przekazała policja, w drodze są również posiłki z powiatu kluczborskiego.

Pożar kurnika w Opolskiem. Straty mogą być ogromne

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w hali przechowywano 130 tys. sztuk drobiu. Asp. Tomasz Przysiężny z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie wskazał jednak, że może chodzić nawet o 400 tys.

Policja podejrzewa, że straty będą bardzo duże. - Cały budynek się pali, możliwe, że wszystkie sztuki drobiu zostały stracone - przekazał w rozmowie z Interią podkom. Łukasz Wróblewski z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.

- Pożar został zatrzymany na jednej hali. W tym momencie duża hala jest broniona - poinformował nas rzecznik namysłowskiej straży pożarnej.

Jak dodał, nie odnotowano poszkodowanych, a budynek jest obecnie w trakcie dogaszania.

Przyczyny pożaru nieznane. Policja ustali okoliczności zdarzenia

Mundurowi czekają na zakończenie akcji gaśniczej, by wejść do środka i zbadać okoliczności zdarzenia. Przyczyny wybuchu pożaru nie są na razie znane. - Każda możliwość jest rozpatrywana - powiedział nam podkom. Wróblewski.

Policja zabezpiecza miejsce i apeluje o zachowanie ostrożności oraz nieutrudnianie akcji gaśniczej oraz działań służb.

