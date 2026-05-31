"Postapokaliptyczny obraz" po trąbie powietrznej. Mieszkańcy liczą straty

W skrócie Mieszkańcy Balcarzowic doświadczyli poważnych zniszczeń po przejściu tornada, które uszkodziło 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Dwa zostały wyłączone z użytkowania.

Trąba powietrzna o sile szacowanej wstępnie na IF1.5–IF2 uszkodziła dachy i przemieszczała elementy budynków na duże odległości. Nikt nie odniósł obrażeń.

Burmistrz gminy Ujazd zapewnił, że poszkodowani mogą liczyć na wsparcie. Przypomniał tornado, które nawiedziło te okolice w 2008 r.

- Obraz nędzy i rozpaczy, tego się nie da opowiedzieć - mówiła na antenie Polsat News jedna z mieszkanek Balcarzowic (woj. opolskie, pow. strzelecki). W sobotę około godz. 17:30 przez miejscowość przeszła trąba powietrzna. W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny.

"Charakter zniszczeń, obejmujący zerwane dachy, uszkodzenia budynków oraz lokalny, pasowy przebieg szkód, wskazuje na zjawisko o sile szacowanej wstępnie na IF1.5-IF2 w Międzynarodowej Skali Fujity" - poinformował w niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prędkość wiatru mogła w takiej sytuacji wynieść od około 180 do 220 kilometrów na godzinę.

Trąba powietrzna w Balcarzowicach. "Obraz postapokaliptyczny"

Komendant PSP w Strzelcach Opolskich, st. bryg. Paweł Poliwoda, przekazał, że "w sumie na terenie miejscowości jest 18 uszkodzonych budynków, w tym 11 to budynki mieszkalne".

- Bardzo ważną informacją dla nas jest to, że nikt nie ucierpiał. Mówimy tutaj tylko o dużych stratach materialnych. Najważniejsze jest to, że życie i zdrowie ludzkie nie było zagrożone w bezpośredni sposób - podkreślił na konferencji prasowej Poliwoda.

Do tej pory na podstawie analiz przeprowadzonych przez zespół nadzoru budowlanego dwa budynki mieszkalne zostały wyłączone z użytku.

Jak relacjonował Poliwoda, w kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 80 strażaków. Wskazał, że elementy budynków przemieszczały się na odległość kilkuset metrów, a niektóre z nich zawisły w miejscach stwarzających obecnie zagrożenie, w związku z czym służby pracują nad ich usunięciem.

Przekazał, że w terenie pracuje aktualnie "siedem zastępów w sile 35 ratowników". - Prognozy mówią o deszczu, dlatego staraliśmy się właściwie zabezpieczyć to, co się dało się - powiedział.

Trąba powietrzna przeszła przez Balcarzowice. Burmistrz przypomniał 2008 r.

Burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom zapewnił, że wszystkim osobom poszkodowanym zostanie udzielone wsparcie. Mieszkańcy domów zniszczonych i wyłączonych z użytku, jak przekazał, przebywają obecnie u rodziny bądź bliskich, jednak mimo to zaoferowano im noclegi, z których mogą skorzystać.

- Robimy wielką akcję sprzątania tego obrazu postapokaliptycznego (...). Zbieramy ogromne ilości gruzu, śmieci "potornadowe" - relacjonował w niedzielę Ibrom.

Sobotnie niebezpieczne zjawisko w pogodzie nie jest pierwszym, jakie widziała gmina Ujazd. Burmistrz przypomniał, że 15 sierpnia 2008 r. przez Balcarzowice i sąsiednie miejscowości przeszła największa w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat - na terenie Polski - trąba powietrzna. Zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo wówczas około 150 budynków.





