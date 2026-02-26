Podejrzewany ws. zabójstwa ujęty. Zatrzymano 17-latka

Zatrzymanie 17-latka potwierdzono podczas konferencji prasowej, która miała miejsce około godziny 13.30 w czwartek. W jej trakcie policja poinformował również, że nie udało się jeszcze zabezpieczyć narzędzia zbrodni.

- Policjanci, którzy dokonywali tego zatrzymania, powiedzieli, że był (podejrzewany - przyp. red.) spokojny, nie stawiał oporu, poddał się w ręce policjantów. Tutaj absolutnie nie było jakichś symptomów, żeby zachowywał się w jakiś sposób pobudzony czy jakiś odbiegający od normy - przekazała policja.

Tragedia na Opolszczyźnie. Zatrzymano podejrzewanego 17-latka

W trakcie konferencji dodano, że nastolatek zostanie teraz "przekazany do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich".

Następnie prokurator, który będzie prowadził to śledztwo, "podejmie decyzję o momencie przystąpienia do czynności z udziałem zatrzymanego, patrząc, aby czynności z jego udziałem zostały wykonane w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania".

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło nocy ze środy na czwartek w Kadłubie niedaleko Strzelec Opolskich. Rzeczniczka strzeleckiej policji mł. asp. Dorota Janać poinformowała, że po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze znaleźli w jednym z domów ciała kobiety i mężczyzny.

Opolskie. Narzędziem zbrodni miała być siekiera

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar, ofiary miały na ciele liczne rany rąbane. Według nieoficjalnych doniesień narzędziem zbrodni była siekiera.

Media lokalne nieoficjalnie informowały, że w okolicach Kadłuba prowadzona jest policyjna obława, a placówki oświatowe miały prosić rodziców, by dzieci nie wracały same do domów.

Przekazano wówczas też, że podejrzewanym ma być pasierb zamordowanego mężczyzny, który mieszkał wraz z ofiarami.

Na Opolszczyźnie doszło również do innego podwójnego morderstwa

Dodajmy, że do podobnej zbrodni doszło również w Sadach pod Niemodlinem (również woj. opolskie). Jak przekazał prok. Bar, policjanci otrzymali wezwanie do interwencji w jednym z tamtejszych domów jednorodzinnych. Funkcjonariusze, gdy przybyli na miejsce, zobaczyli przez okno ciała dwóch osób.

Ofiarami okazali się 24-letnia kobieta i 29-letni mężczyzna. Przyczyną ich śmierci najprawdopodobniej były rany kłute zadane nożem.

- Na strychu domu policjanci znaleźli 29-letniego brata zamordowanej kobiety, który podczas zatrzymania zaatakował policjanta - mówiła prokurator Bar.

