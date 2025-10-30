W środę około 9:30 policja dostała zgłoszenie o oddaniu kilku strzałów w kierunku szkoły w miejscowości Włodary w gminie Korfantów. Dyrekcja placówki podjęła decyzję o przerwaniu zajęć i zarządziła ewakuację uczniów. Dzieci zostały odebrane przez rodziców. Nikomu nic się nie stało.

Policja poinformowała również, że w sprawie dokonano zatrzymania.

Włodary: Ostrzelał szkołę podstawową. Zatrzymany to 38-letni mężczyzna

Podejrzewany to 38-letni mężczyzna. - Został zatrzymany w miejscu zamieszkania. W wyniku przeszukania policjanci ujawnili broń pneumatyczną - mówiła Interii mł. asp. Janina Kędzierska, rzeczniczka policji w Nysie.

Mężczyzna jest podejrzewany o narażanie na niebezpieczeństwo i zniszczenie mienia.

Strzały padły z pobliskiego budynku. 38-latek był wcześniej karany

38-latek już wcześniej wchodził w konflikt z prawem. Był karany za liczne przestępstwa drogowe i niszczenie mienia.

Policjanci ustalili, że doszło do uszkodzenia czterech szyb w oknach na pierwszym i drugim piętrze budynku. - Zostały przebite zewnętrzne warstwy okna, były one dwuszybowe - wyjaśniła rzeczniczka.

Potwierdziła, że według wstępnych ustaleń strzały oddano z budynku, który znajduje się w pobliżu szkoły.

