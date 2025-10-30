Ostrzelana szkoła, ewakuacja uczniów. Nowe informacje o zatrzymanym

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

38-letni mężczyzna jest podejrzewany o ostrzelanie szkoły podstawowej we Włodarach - przekazała Interii policja. W miejscu jego zamieszkania funkcjonariusze znaleźli broń pneumatyczną. 38-latek był już wcześniej karany.

38-letni mężczyzna jest podejrzewany o ostrzelanie szkoły podstawowej
38-letni mężczyzna jest podejrzewany o ostrzelanie szkoły podstawowejKlaudia RadeckaAgencja FORUM

W środę około 9:30 policja dostała zgłoszenie o oddaniu kilku strzałów w kierunku szkoły w miejscowości Włodary w gminie Korfantów. Dyrekcja placówki podjęła decyzję o przerwaniu zajęć i zarządziła ewakuację uczniów. Dzieci zostały odebrane przez rodziców. Nikomu nic się nie stało.

Policja poinformowała również, że w sprawie dokonano zatrzymania.

Włodary: Ostrzelał szkołę podstawową. Zatrzymany to 38-letni mężczyzna

Podejrzewany to 38-letni mężczyzna. - Został zatrzymany w miejscu zamieszkania. W wyniku przeszukania policjanci ujawnili broń pneumatyczną - mówiła Interii mł. asp. Janina Kędzierska, rzeczniczka policji w Nysie.

Mężczyzna jest podejrzewany o narażanie na niebezpieczeństwo i zniszczenie mienia.

Zobacz również:

Włodary. Ewakuacja szkoły. Padły strzały
Opolskie

Szkoła podstawowa we Włodarach ostrzelana. Ewakuacja uczniów

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Strzały padły z pobliskiego budynku. 38-latek był wcześniej karany

    38-latek już wcześniej wchodził w konflikt z prawem. Był karany za liczne przestępstwa drogowe i niszczenie mienia.

    Policjanci ustalili, że doszło do uszkodzenia czterech szyb w oknach na pierwszym i drugim piętrze budynku. - Zostały przebite zewnętrzne warstwy okna, były one dwuszybowe - wyjaśniła rzeczniczka.

    Potwierdziła, że według wstępnych ustaleń strzały oddano z budynku, który znajduje się w pobliżu szkoły.

    Zobacz również:

    Policja ujęła sprawcę (zdj. ilustracyjne)
    Śląskie

    Rozwiesił drut w poprzek drogi. Pilny apel policji z Zawiercia

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    "Nie ma żadnych powodów". Dyrektor KOWR otwarcie o dymisjiPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze