W jednej z miejscowości powiatu kluczborskiego mężczyzna znalazł na podłodze swoją martwą partnerkę. Zawiadomił policję i służby ratunkowe.

Jak wynika z ustaleń policji, grupa mężczyzn w wieku od 19 do 22 lat, urządziła w domu 37-letniej kobiety "zawody" w piciu alkoholu. Kobieta w krótkim czasie wypiła kilka butelek wina, co inni uczestnicy "konkursu" nagrali telefonami.

Zatrzymano sześciu mężczyzn

Najprawdopodobniej w wyniku spożycia tak dużej ilości alkoholu 37-latka, dławiąc się wymiocinami, straciła przytomność. Młodzi mężczyźni zostawili ją w mieszkaniu i nie udzielili pomocy.

Kluczborska policja podaje, że w sprawie zabezpieczono materiał dowodowy, który dał podstawę do przedstawienia zarzutów wszystkim uczestnikom zdarzenia. Zatrzymano łącznie sześciu mężczyzn.

Dwóch z nich odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci, za co grozi kara do pięciu lat więzienia, reszta usłyszała zarzuty nieudzielenia pomocy oraz narażenie pokrzywdzonej na utratę życia lub zdrowia, za co grozi do trzech lat. Jeden z mężczyzn trafił na trzy miesiące do aresztu, pozostali objęci są nadzorem policji.