Opolskie: W magazynie znaleziono kilkaset pojemników. Mogą zawierać chemikalia

W czwartek (19 listopada) strażacy na prośbę policji weszli do magazynów przy ulicy Józefa Chełmońskiego w Koźlu Port. Ujawniono, że znajduje się tam kilkaset pojemników, które mogą zawierać odpady chemiczne. O sprawie informuje portal 24Opole.pl.

Zdjęcie /Straż Pożarna /materiały prasowe

- W kilku magazynach przy ul. Chełmońskiego oraz ul. Portowej odkryto co najmniej 600 zbiorników typu DPPL (każdy o pojemności tysiąca litrów) z niezidentyfikowaną zawartością odpadów chemicznych. Pojemniki są zamknięte i zabezpieczone folią. Nie ma żadnych wycieków, ani nie ulatniają się żadne gazy. Są opisane, więc nie mamy podstaw do ich otwarcia, ale nie mamy pewności, co w nich się znajduje - podaje mł. bryg. Marek Kocielski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu.

Według nieoficjalnych informacji, właściciel nieruchomości przebywa poza Polską.