Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak polecił niezwłocznie uchylić postanowienie Prokuratury Rejonowej w Nysie o odmowie wszczęcia śledztwa mającego ustalić odpowiedzialność matki 15-latki za udostępnienie córce samochodu, którym nastolatka spowodowała śmiertelny wypadek.

Jednocześnie wydał polecenie niezwłocznego wszczęcia postępowania mającego na celu ustalenie odpowiedzialności matki dziewczyny za przyczynienie się do śmierci pokrzywdzonej.



Straciła panowanie nad pojazdem

Jak wyjaśnił rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński, do zdarzenia doszło 24 lutego tego roku w miejscowości Koperniki w woj. opolskim. - Kobieta udostępniła auto swojej 15-letniej córce nie posiadającej uprawnień do kierowania pojazdami w celu przejażdżki. Sama zajęła miejsce pasażera - poinformował Łapczyński. Dziewczyna straciła panowanie nad pojazdem i najechała na pieszą. Kobieta w wyniku odniesionych obrażeń zmarła.



Pod koniec czerwca 2021 r. Prokuratura Rejonowa w Nysie uznała, że nie ma podstaw do prowadzenia postępowania mającego na celu ustalenie odpowiedzialności kobiety za to zdarzenie. - Decyzję po analizie materiałów sprawy jako rażąco niesłuszną ocenił Zastępca Prokuratora Generalnego. Polecił niezwłoczne uchylenie postanowienia odmawiającego wszczęcia śledztwa i niezwłoczne wszczęcie postępowania mającego na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia - zaznaczył Łapczyński.

