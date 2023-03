Opole. Wyciągnęli 39-latka ze sklepu i pobili. Zadziwiający powód

Oprac.: Dawid Kryska WIADOMOŚCI LOKALNE

Policjanci z Opola zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy napadli na 39-latka robiącego zakupy w sklepie. Agresorzy siłą wyciągnęli go na zewnątrz, pobili i okradli. Jak się okazało mężczyźni chcieli w ten sposób zrewanżować się poszkodowanemu za to, że wcześniej wulgarnie odezwał się do ich znajomej.

Zdjęcie Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 12 lat więzienia / Policja Opolska /