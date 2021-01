W budynku wielorodzinnym przy ulicy Hubala w Opolu z dziesiątego piętra spadła osobowa winda. W środku znajdował się naprawiający ją technik.

Do wypadku doszło we wtorek po godz. 14 w bloku przy ulicy Hubala w Opolu. Jak poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, ratowników wezwano do wypadku, w czasie którego z wysokości dziesiątego piętra spadła osobowa winda, wraz z przebywającym w niej technikiem.

- Na miejsce wysłano trzy jednostki straży. Po przybyciu odnaleziono windę, w której był poszkodowany. Mężczyzna ma szereg urazów. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy, został przekazany ratownikom medycznym - powiedział dyżurny KW PSP.