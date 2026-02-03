Ogień pojawił się nad ranem. Musieli ewakuować gości z hotelu

Hotel "Chrobry" w Pokrzywnej w woj. opolskim, zapalił się we wtorek nad ranem. Na miejscu pracowało 18 zastępów Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Z obiektu ewakuowano 94 osoby, które trafiły do innego hotelu.

Budynek z widocznymi śladami spalenia na jednej ze ścian, dach częściowo uszkodzony przez ogień. Strażacy na podnośnikach usuwają skutki pożaru, na ziemi leżą fragmenty dachówek i elewacji.
Hotel "Chrobry" stanął w płomieniach. Ewakuowano 94 osobyKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu/Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W hotelu "Chrobry" w Pokrzywnej o poranku wybuchł pożar.
  • 94 osoby zostały ewakuowane i przetransportowane do innego hotelu w tej samej miejscowości.
  • W akcji gaśniczej brało udział 18 zastępów straży pożarnej, nikt nie odniósł obrażeń.
Zgłoszenie o pożarze w "Chrobrym" wpłynęło do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu we wtorek o godz. 4:47.

Na miejsce niezwłocznie skierowano strażaków, którzy potwierdzili, że płomienie pojawiły się w części dachu budynku sportowego.

Konieczne było przeprowadzenie ewakuacji. Budynek musiały opuścić łącznie 94 osoby, które zostały przetransportowane do drugiego hotelu tej samej sieci, znajdującego się również w miejscowości Pokrzywna.

    Hotel stanął w płomieniach. Ewakuowano niemal 100 osób

    Jak informują strażacy z Nysy, w trakcie działań nikt nie odniósł obrażeń. W szczytowym momencie z ogniem walczyło 18 zastępów Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejscu obecne były "wszystkie służby, w tym zarządzanie kryzysowe".

    Około godz. 10 strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie poinformowali, że sytuacja została opanowana.

    Spaleniu uległo poszycie dachu hali sportowej. Obecnie strażacy zajmują się rozbieraniem części poszycia celem wykluczenia ukrytych zarzewi ognia.

