Nietoperze znalazły sobie mieszkanie. Zapadły w sen na poduszkach

Nietoperze do chwilowo opuszczonego mieszkania dostały się przez dziurawą wentylację. Później rozpoczęły poszukiwania najwygodniejszych miejsc do spania, a znalazły je nigdzie indziej, jak na poduszkach.

Kiedy właściciel wrócił po dłuższej nieobecności, znalazł drzemiących już gości. Nie chcąc pozostawić nowych współlokatorów bez mieszkania, zgłosił się do Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Avi".

Tamtejsi wolontariusze szybko znaleźli nowy dom dla 18 borowców wielkich. "Ssaki zostaną przeniesione do budki, gdzie bezpiecznie będą kontynuowały hibernację" - czytamy we wpisie na Facebooku organizacji.

Borowiec wielki to gatunek nietoperza z rodziny mroczkowatych, jeden z największych nietoperzy występujących w Polsce. Osiąga długość tułowia do 8 cm, natomiast rozpiętość skrzydeł wynosić może nawet do 46 cm. Futro tego nietoperza ma rudobrązową barwę.