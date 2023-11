- Jest to już tylko dozorowanie pogorzeliska. Nie mam informacji o nowych ogniskach pożaru, ale nie wiadomo, czy pod warstwą ugaszoną, coś jeszcze się tli , więc na wszelki wypadek na miejscu w tej chwili jest siedem zastępów straży, które w razie potrzeby mogą natychmiast interweniować - tłumaczył strażak.

Kędzierzyn-Koźle. Groźny pożar odpadów

Akcja służb rozpoczęła się wczesnym czwartkowym popołudniem po zgłoszeniu o pożarze. Działania straży była utrudnione przez groźne materiał chemiczne, które co chwile wybuchały.

W pewnym momencie zdecydowano się wydać apel do mieszkańców z pobliskich terenów o "zamknięcie okien i niewychodzenie na zewnątrz, jeśli nie jest to konieczne".

Pożar w Kędzierzynie-Koźli. Nielegalne odpady i śledztwo w tle

- To jeden z wątków dużego śledztwa, dotyczącego nielegalnego składowania odpadów w różnych miejscach. To konkretne składowisko, przy ul. Chełmońskiego w Kędzierzynie-Koźlu, zostało zorganizowane w okresie od czerwca do listopada 2020 r. W tym wątku zarzuty przedstawiono łącznie 11 osobom - powiedziała Katarzyna Żołna z Prokuratury Regionalnej w Katowicach.