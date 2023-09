Groźby karalne, zniszczenie mienia i posiadanie narkotyków - to zarzuty jakie we wtorek prokurator przedstawił 40-letniemu Markowi Cz. Mężczyzna jest podejrzany o wybicie szyby w samochodzie posła KO Witolda Zembaczyńskiego. Co więcej, Cz. ma zakaz zbliżania się i kontaktowania z politykiem.