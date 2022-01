Do wypadku doszło w poniedziałek przed południem. Jak powiedział dyżurny KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, strażacy otrzymali informację o około 30-letnim mężczyźnie, który wpadł do Kanału Gliwickiego.

Przybyli na miejsce ratownicy znaleźli i wyciągnęli z wody mężczyznę, który według wstępnych ustaleń, przez kilka minut przebywał pod wodą. Zdaniem świadków, mógł on wpaść do wody próbując wyciągnąć z wody psa, pod którym zarwał się cienki lód. Poszkodowanego przewieziono do szpitala.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Pod jeleniami załamał się lód. Akcja ratunkowa na jeziorze Ińsko Polsat News