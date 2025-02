We sobotę około 23:00 24-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Volkswagen zignorowała znak zakazu ruchu w obu kierunkach i bariery ochronne na trasie Siestrzechowice - Biała Nyska i wjechała pojazdem do koryta rzeki Biała Głuchołaska, niedaleko Nysy w województwie opolskim.

Wypadek pod Nysą. Wcześniej był tam most

Przed powodzią we wrześniu 2024 r. w tym miejscu znajdował się most. Sierżant Wach zaznaczył, że to pierwszy taki przypadek w tym miejscu.