W skrócie Na przejeździe kolejowym w Otmicach samochód osobowy wjechał pod pociąg pasażerski, a w aucie była kobieta z potomstwem.

Osoby z samochodu nie wymagały hospitalizacji, nikt z pasażerów pociągu nie odniósł obrażeń.

Straż pożarna zaapelowała o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych.

Po godzinie 17:00 we wtorek służby ratunkowe otrzymały informację o groźnym wypadku pomiędzy miejscowościami Otmice i Siedlec.

Na jednym z przejazdów kolejowych samochód osobowy wjechał pod pociąg pasażerski - przekazała KP PSP w Strzelcach Opolskich.

Jak dodano, pojazdem jechała kobieta wraz z dwójką dzieci. Z kolei pociągiem PKP Intercity "Fałat" relacji Przemyśl - Poznań podróżowało około 380 pasażerów.

Auto wjechało pod pociąg w Otmicach. W środku kobieta i dwoje dzieci

Osoby znajdujące się w samochodzie w chwili wypadku - po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego - nie wymagały hospitalizacji i pozostały na miejscu zdarzenia. Straż pożarna przekazała, że żaden z pasażerów pociągu nie odniósł obrażeń.

Do groźnego zdarzenia doszło dzień po katastrofie kolejowej w Wielkopolsce, gdzie na przejeździe bez zapór w pociąg Kolei Wielkopolskich uderzył tir. Kierowca ciężarowego pojazdu zmarł chwilę później, a kilkanaście osób jadących składem zostało poszkodowanych.

Działania strażaków polegały m.in. na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wsparciu pozostałych służb. Na miejscu pracowały dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Strzelcach Opolskich oraz jednostki OSP Izbicko, OSP Krośnica i OSP Siedlec.

Pojawił się także zespół ratownictwa medycznego, funkcjonariusze policji oraz służby kolejowe. Służby zaapelowały do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych.

Jak dodano, bezwzględnie należy stosować się do sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, opuszczających się zapór oraz poleceń wydawanych przez uprawnione osoby.





