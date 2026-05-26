Groźny wypadek na przejeździe. Matka nie była sama

Michał Blus

Michał Blus

Samochód wjechał pod pociąg pasażerski na przejeździe kolejowym w Otmicach (woj. opolskie). W pojeździe znajdowały się trzy osoby. Szczęśliwie nikt nie odniósł poważnych obrażeń ani nie wymagał hospitalizacji - w odróżnieniu od niedawnego, tragicznego w skutkach zdarzenia w Wielkopolsce z udziałem regionalnego składu oraz tira.

Uszkodzony srebrny samochód osobowy z rozbitym przodem stoi na torach, zderzony z bokiem lokomotywy pociągu pasażerskiego
Samochód osobowy zderzył się z pociągiem na przejeździe kolejowym w OtmicachKP PSP Strzelce Opolskie.

W skrócie

  • Na przejeździe kolejowym w Otmicach samochód osobowy wjechał pod pociąg pasażerski, a w aucie była kobieta z potomstwem.
  • Osoby z samochodu nie wymagały hospitalizacji, nikt z pasażerów pociągu nie odniósł obrażeń.
  • Straż pożarna zaapelowała o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Po godzinie 17:00 we wtorek służby ratunkowe otrzymały informację o groźnym wypadku pomiędzy miejscowościami Otmice i Siedlec.

Na jednym z przejazdów kolejowych samochód osobowy wjechał pod pociąg pasażerski - przekazała KP PSP w Strzelcach Opolskich.

Jak dodano, pojazdem jechała kobieta wraz z dwójką dzieci. Z kolei pociągiem PKP Intercity "Fałat" relacji Przemyśl - Poznań podróżowało około 380 pasażerów.

Auto wjechało pod pociąg w Otmicach. W środku kobieta i dwoje dzieci

Osoby znajdujące się w samochodzie w chwili wypadku - po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego - nie wymagały hospitalizacji i pozostały na miejscu zdarzenia. Straż pożarna przekazała, że żaden z pasażerów pociągu nie odniósł obrażeń. 

Do groźnego zdarzenia doszło dzień po katastrofie kolejowej w Wielkopolsce, gdzie na przejeździe bez zapór w pociąg Kolei Wielkopolskich uderzył tir. Kierowca ciężarowego pojazdu zmarł chwilę później, a kilkanaście osób jadących składem zostało poszkodowanych.

Zobacz również:

Tragiczny wypadek na torach w Wielkopolsce. Nie żyje jedna osoba
Wielkopolskie

Tragiczny wypadek na torach. Są ranni, jedna osoba nie żyje

Alicja Krause
Alicja Krause

Działania strażaków polegały m.in. na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wsparciu pozostałych służb. Na miejscu pracowały dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Strzelcach Opolskich oraz jednostki OSP Izbicko, OSP Krośnica i OSP Siedlec.

Pojawił się także zespół ratownictwa medycznego, funkcjonariusze policji oraz służby kolejowe. Służby zaapelowały do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych.

Jak dodano, bezwzględnie należy stosować się do sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, opuszczających się zapór oraz poleceń wydawanych przez uprawnione osoby.

Zobacz również:

Mikołów. Skradzione auto stało na torach. Wjechał w nie pociąg
Śląskie

Ukradł samochód i porzucił go na torach. W auto wjechał pociąg

Dorota Hilger
Dorota Hilger


"Odważny człowiek". Przydacz o sędziu KapińskimPolsat NewsPolsat News

Najnowsze