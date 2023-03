Do zdarzenia doszło we wtorek we wsi Górażdże w województwie opolskim. Policjanci w Krapkowicach otrzymali zgłoszenie o wypadku około godziny 17:30.

Niebezpieczna zabawa w lesie

Grupa nastolatków huśtała się na prowizorycznej huśtawce zrobionej ze stalowej liny, którą zawiesili na gałęzi jednego z drzew. Niebezpieczną zabawę urządzili sobie nad wyrobiskiem.

W pewnym momencie 15-latek ześlizgnął się z huśtawki i spadł z wysokości około 5-6 metrów. Chłopiec doznał urazu nogi.

Lądował helikopter LPR

Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Strażacy pomogli ratownikom dotrzeć do poszkodowanego. Akcję utrudniało ukształtowanie terenu zwłaszcza strome zbocza wyrobiska.

Na prośbę funkcjonariuszy strażacy zlikwidowali również niebezpieczną huśtawkę, odcinając stalową linę.