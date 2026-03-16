Gorąco wokół przedszkola w Nysie. Badają sprawę, dyrektorka odpiera zarzuty

W skrócie Gminny Zarząd Oświaty prowadzi kontrolę w przedszkolu nr 10 w Nysie po anonimowym zgłoszeniu dotyczącym funkcjonowania placówki.

Radny Bartłomiej Dykta złożył interpelację z 22 pytaniami dotyczącymi sprawy i oczekuje na odpowiedzi od Gminnego Zarządu Oświaty.

Dyrektorka przedszkola Sylwia Wardakas odrzuca zarzuty dotyczące nieprawidłowości i tłumaczy skąd wzięły się jej wypracowane nadgodziny.

"Nowa Trybuna Opolska" w materiale opublikowanym w swoim serwisie internetowym powołuje się na dokumentację, do której dotarło stowarzyszenie "Nysa Patrzy".

"Dyrektor Przedszkola nr 10 w Nysie w 2024 roku wypracowała łącznie 994 godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, za co otrzymała 64 870 zł wynagrodzenia. Podobna sytuacja miała miejsce również w 2025 roku, kiedy liczba dodatkowych godzin wyniosła 981, a wypłacone z tego tytułu wynagrodzenie sięgnęło 56 500 zł" - czytamy.

Miejski radny Bartłomiej Dykta w oparciu o te dane złożył interpelację, w której sformułował 22 pytania dotyczące sprawy. - Oczekuję, że w najbliższym czasie otrzymam jasne i rzetelne odpowiedzi od dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty - mówił i zaznaczył, że dopiero na ich podstawie będzie mógł ocenić, czy to, co się działo w placówce, odbywało się zgodnie z przepisami.

Zdaniem Dykty duże wątpliwości budzą dane przedstawione przez Gminny Zarząd Oświaty. - Dyrektor placówki może w wyjątkowych sytuacjach prowadzić zastępstwa, na przykład przy nagłych brakach kadrowych. Jednak skala, o której mówimy w tym przypadku, wydaje się bardzo duża i dlatego wymaga dokładnego wyjaśnienia - mówił.

Równolegle Gminny Zarząd Oświaty, po otrzymaniu anonimowego zgłoszenia dotyczącego funkcjonowania placówki, prowadzi jej kontrolę.

Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz przekazał, że wśród pracowników przedszkola zostały już przeprowadzone ankiety, a teraz trwa analiza dokumentów. - Po zakończeniu tego etapu i po zapoznaniu się z wynikami pracy Gminnego Zarządu Oświaty będziemy mogli podjąć kolejne decyzje. Na tym etapie trudno jednak mówić, jakie będą dalsze kroki. Sytuacja jest dynamiczna, ponieważ otrzymujemy także wiele pytań i zapytań w tej sprawie - zarówno od radnych, jak i różnych organizacji czy mieszkańców - mówił.

Dyrektor placówki: Nie doszło do nieprawidłowości

"Nowa Trybuna Opolska" rozmawiała także z dyrektorką przedszkola Sylwią Wardakas. - To pomówienia, które godzą w moje dobre imię. W związku z tym złożyłam już zawiadomienie do prokuratury i sprawą zajmą się odpowiednie organy ścigania. Jestem spokojna, bo wiem, że nie doszło do żadnych nieprawidłowości - zapewniła.

To, co się dzieje, dyrektorka odbiera jako nagonkę. - Spotykam się z ogromnym hejtem, który jest dla mnie i mojej rodziny bardzo trudny - powiedziała.

- Jeżeli ktoś stawia tak poważne zarzuty, powinien je udowodnić. Nie można bez konsekwencji rozpowszechniać nieprawdziwych informacji - dodała.

Wardakas odniosła się też do liczby wypracowanych przez siebie nadgodzin i mówiła, że wynikały one "przede wszystkim z braków kadrowych oraz z pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, które wymagają dodatkowej opieki i zajęć terapeutycznych". - W takich sytuacjach dzieci muszą mieć zapewnioną opiekę, dlatego te godziny są wypracowywane - stwierdziła na łamach "Nowej Trybuny Opolskiej".

