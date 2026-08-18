W skrócie Mieszkańcy Głuchołaz ponownie zmierzyli się z zalaniem ulic i posesji, mimo że niektórzy nadal nie zakończyli prac remontowych po powodzi z 2024 roku.

Intensywne opady spowodowały szkody głównie na kilku ulicach, w Bibliotece Miejskiej, szpitalu oraz w pobliskim Bodzanowie, a strażacy interweniowali ponad 40 razy.

Pojawiły się pytania dotyczące skuteczności zabezpieczeń miasta, drożności studzienek oraz inwestycji przeciwpowodziowych, a mieszkańcy wyrażali niepokój przed kolejnymi podobnymi zdarzeniami.

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Nad Głuchołazami i okolicznymi miejscowościami przeszły w poniedziałek intensywne ulewy. Woda szybko pojawiła się na ulicach i posesjach. Strażacy ruszyli do wypompowywania wody i zabezpieczania zagrożonych miejsc.

Lokalny portal GłuchołazyInfo24 informował o problemach przy głównych ulicach. Podtopiona została także Biblioteka Miejska, a woda pojawiła się na terenie szpitala. W pobliskim Bodzanowie z brzegów wystąpił Potok Bodzanowski.

Głuchołazy. Nagrania obiegły sieć

Zdjęcia i nagrania z zalanych ulic szybko trafiły do mediów społecznościowych. W komentarzach mieszkańców pojawiły się wspomnienia września 2024 roku, kiedy Głuchołazy zostały dotknięte katastrofalną powodzią.

Gwałtowna ulewa w Głuchołazach facebook/glucholazyonline.com.pl materiał zewnętrzny

"Niektórzy jeszcze nie skończyli remontów i znów pozalewane" - napisała jedna z mieszkanek. Pytała również, kto odpowiada za zabezpieczenie miasta i stan studzienek.

Inny z mieszkańców komentował, że po tragicznych doświadczeniach wciąż nie zrobiono wystarczająco dużo. Kolejni zwracali uwagę na meliorację, drożność koryt oraz kanalizację deszczową. Pojawiały się też głosy, że przy tak dużej ilości wody w krótkim czasie nawet sprawne studzienki mogłyby nie poradzić sobie z jej odprowadzeniem.

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Wspólny mianownik komentarzy mieszkańców Głuchołaz był jednak podobny: po doświadczeniach sprzed dwóch lat ponowny widok wody na ulicach wywołał niepokój i złość.

Głuchołazy po ulewie. "Bezsilność i zdenerwowanie"

O tym, jak sytuacja wygląda z lokalnej perspektywy, zapytaliśmy Przemysława Pastuchę redaktora naczelnego portalu Głuchołazy Online.

Pastucha podkreśla, że poniedziałkowe zdarzenia miały zupełnie inny charakter niż powódź z 2024 roku. - Ta powódź jest efektem betonozy. Miasto jest w niecce. Powyżej są pola i to wszystko z tych pól stoczyło się do miasta i ulice zostały zalane - mówi Interii.

Pastucha zwraca również uwagę na niewielką, jego zdaniem, zdolność miasta do przyjęcia tak dużej ilości wody oraz wysuszoną po okresie bez opadów ziemię. Jak zauważa, w mieście daje się odczuć frustrację związaną z tym, że mimo prowadzonych prac, większy opad ponownie oznacza problemy z wodą.

- Na pewno panowało oburzenie, że tyle się mówi o działaniach i remontach, a mimo to przy większym deszczu miasto nadal jest zalewane. Pojawiało się poczucie bezsilności i zdenerwowanie: są nowe mosty, nowe drogi, a gdy przychodzi większy deszcz, sytuacja się powtarza - stwierdza.

I jak dodaje: "będzie się powtarzać również w przyszłości".

Woda w mieszkaniach i piwnicach. Burmistrz Głuchołaz podaje bilans

Znacznie spokojniejszy obraz sytuacji wynika z bilansu przekazanego Interii przez burmistrza Głuchołaz Pawła Szymkowicza.

Jak mówi, woda pojawiła się na posesjach przy ulicy Tylnej. Zalane zostały także piwnice przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Problemy wystąpiły również przy ulicy Sikorskiego, na drodze krajowej w rejonie oddanego do użytku mostu. Do dwóch mieszkań dostała się woda.

- Jeżeli chodzi o mieszkania, na ten moment mamy zgłoszone dwa lokale, w których pojawiła się woda. Nie ma tam dużych szkód, ale woda się wdarła. Poza tym zalane zostały głównie posesje, czyli place przed domami - powiedział nam Szymkowicz.

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Burmistrz zaznacza, że nie jest jeszcze przesądzone, w jaki sposób woda dostała się do mieszkań. - Niekoniecznie wdarła się z zewnątrz, przy intensywnych opadach woda często wybija również przez kanalizację - dodaje.

Mieszkańcom udzielana jest pomoc między innymi przy wypompowywaniu wody z piwnic. W Bodzanowie służby zostały skierowane do sprzątania. Według burmistrza sytuację udało się stosunkowo szybko opanować.

- Sytuacja w zasadzie była ustabilizowana po godzinie od tej nawałnicy, może po dwóch. Tam, gdzie woda opadła, wypompowywaliśmy jej pozostałości - relacjonuje Szymkowicz.

Głuchołazy ponownie zalane. Woda dostała się do świeżo wyremontowanej biblioteki

Jednym z miejsc dotkniętych skutkami ulewy była Biblioteka Miejska w Głuchołazach. Zalane zostały między innymi pomieszczenia Działu Dziecięco-Młodzieżowego, które były świeżo po remoncie oraz taras. Na miejscu interweniowali strażacy, którzy wypompowali wodę. We wtorek biblioteka została zamknięta. Pracownicy sprzątają i szacują szkody.

Problemy wystąpiły również w szpitalu. Jak informował lokalny portal, intensywne opady doprowadziły do pojawienia się wody na terenie placówki.

Woda w remontowanym przyziemiu szpitala w Głuchołazach Facebook / Daniel Palimąka, Starosta Nyski materiał zewnętrzny

Jeszcze inny obraz można było zobaczyć w pobliskim Bodzanowie. Tam Potok Bodzanowski wystąpił z brzegów.

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"Fakt" opisał historię rodziny, której dom został zniszczony podczas powodzi w 2024 roku. W poniedziałek woda ponownie zagroziła nieruchomości.

"Wystarczyło zaledwie kilkanaście minut intensywnego deszczu, aby woda ponownie zagroziła ich domowi. Niestety, historia znów się powtarza" - relacjonował dziennik.

Alarm w Głuchołazach. Strażacy ruszyli do dziesiątek interwencji

Skala poniedziałkowych działań służb była znaczna. GłuchołazyInfo24 informował w trakcie ulewy o ponad 40 interwencjach straży pożarnej. Do akcji skierowano niemal wszystkie jednostki z terenu gminy Głuchołazy oraz kilka zastępów z pozostałych części powiatu nyskiego.

Strażacy reagowali między innymi na zgłoszenia dotyczące wody na drogach, posesjach i w piwnicach.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie Dariusz Pryga mówił w rozmowie z "Faktem", że zdecydowana większość interwencji w powiecie dotyczyła właśnie Głuchołaz.

- Gleba nie wchłania wody. Głuchołazy są tak umiejscowione, że z góry cała woda spływa do miejscowości - powiedział "Faktowi" Dariusz Pryga.

W przypadku Bodzanowa przyczyny gwałtownego przyboru Potoku Bodzanowskiego analizowały Wody Polskie. Po wizji terenowej instytucja wskazała na spływ wód opadowych z przyległych terenów rolniczych.

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Pracownicy Wód Polskich zwrócili również uwagę na mosty, kładki, przepusty i inne elementy infrastruktury znajdujące się w korycie oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie. Podczas ekstremalnych zjawisk mogą one utrudniać swobodny przepływ wody.

Od 18 lipca Wody Polskie kontrolują zabudowę przy Potoku Bodzanowskim. Według informacji przytoczonych przez "Fakt" wykryto wiele obiektów wykonanych bez wymaganych pozwoleń wodnoprawnych. Mogą one ograniczać przepustowość koryta i utrudniać odpływ wody podczas intensywnych opadów.

Głuchołazy. Po wodzie przyszła polityczna burza

Poniedziałkowe wydarzenia szybko wywołały pytania o to, co zrobiono w Głuchołazach od katastrofalnej powodzi z 2024 roku. We wtorek rano temat pojawił się w telewizyjnych rozmowach z przedstawicielami rządu.

W "Graffiti" Polsat News rzecznik rządu Adam Szłapka został zapytany o głosy mieszkańców, którzy mówią, że po poprzedniej powodzi miało być lepiej, a tymczasem ponownie muszą mierzyć się z wodą.

Szłapka wskazywał na inwestycje prowadzone od 2024 roku, w tym odbudowę oraz prace przy zabezpieczeniach przeciwpowodziowych i zbiornikach. Przekonywał jednocześnie, że nie przed każdym ekstremalnym zjawiskiem pogodowym można się całkowicie zabezpieczyć.

- 15-minutowa ulewa może wywołać kilkunastominutową powódź, ponieważ ta woda się nie rozpłynie po strumieniach, po rzekach, tylko idzie olbrzymią falą - mówił rzecznik rządu.

Szłapka zapewnił również, że sytuacją powinny zajmować się wspólnie samorząd, służby i rząd. - To nie jest jakaś tam ulewka, tylko to są ekstremalne warunki pogodowe - podkreślił.

O Głuchołazy pytany był także minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Szef MSWiA przekonywał, że po powodzi z 2024 roku do miasta trafiły duże środki na odbudowę i zabezpieczenie przed kolejnymi kataklizmami. - Głuchołazy są lepiej przygotowane na tego typu problemy. Czy są w stu procentach bezpieczne? Nie, bo nie ma dzisiaj miejsca w stu procentach bezpiecznego - powiedział Kierwiński w rozmowie z TVN24.

Minister zwrócił uwagę na położenie Głuchołaz blisko granicy oraz wodę spływającą z gór od strony czeskiej. Zaznaczył również, że gwałtowne zjawiska pogodowe mogą w bardzo krótkim czasie doprowadzić do podtopień nawet przy gotowości służb. - Nie ma państwa, które ma system potrafiący wyeliminować wszystkie potencjalne skutki gwałtownej burzy, huraganu czy powodzi błyskawicznej - mówił szef MSWiA.

Nagrania z ulic opublikował poseł PiS Marcin Ociepa i zaapelował do władz o natychmiastową reakcję.

"Znowu zalewa Głuchołazy na Opolszczyźnie! Wzywam rząd do natychmiastowej pomocy mieszkańcom. Pobudka" - napisał Ociepa w serwisie X, oznaczając we wpisie premiera Donalda Tuska, Kierwińskiego oraz resort spraw wewnętrznych.

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Głuchołazy sprzątają po ulewie

Poniedziałkowe wydarzenia nie były powtórką katastrofy z 2024 roku - zapewnił Interii burmistrz. Jednak dla części mieszkańców sam widok wody ponownie płynącej ulicami wystarczył, by wróciły wspomnienia.

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We wtorek rano woda opadła. "Dzisiaj rano Głuchołazy są całe w błocie" - podsumował Przemysław Pastucha.

Błoto można posprzątać. Znacznie trudniej pozbyć się obawy przed kolejnym gwałtownym opadem. Zwłaszcza że, jak alarmują eksperci i mieszkańcy, podobne sytuacje będą się powtarzać. Po kolejnej ulewie pytanie nie brzmi już "czy", ale "kiedy" woda znów da o sobie znać.



