Dwulatek wypił chemię budowlaną. Na miejsce wezwano LPR

W skrócie Dwuletnie dziecko z Gorzowa Śląskiego spożyło płyn do konserwacji płytek.

Dziecko przetransportowano śmigłowcem LPR do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, gdzie trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Lekarze udzielili pomocy chłopcu i wypisali go do domu.

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W Gorzowie Śląskim (woj. opolskie) doszło do niebezpiecznej sytuacji. Dwuletnie dziecko wypiło płyn do konserwacji płytek.

Do zdarzenia doszło w środę przy ul. Krasickiego. Zgłoszenie wpłynęło do oleskich służb około godz. 17:30 - przekazał portal TVN24.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Zadysponowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak przekazał st. kpt. Daniel Kaczmarek - oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie - dwulatek został zabrany przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Gorzów Śląski. Dwulatek wypił chemię budowlaną. Wezwano śmigłowiec LPR

Profil Oleskie Jednostki Pożarnicze na Facebooku przekazał informację, że chłopczyk wypił płyn do konserwacji płytek, a chwilę później zwymiotował wypitą substancję.

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Rzeczniczka uniwersyteckiej placówki Edyta Hanszke przekazała, że chłopczyk został wypisany do domu jeszcze tego samego dnia.

Dodała, że dwulatek nie odniósł poważnych obrażeń. Jego stan określiła jako dobry.



