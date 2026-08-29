W skrócie
- W lesie w Kędzierzynie-Koźlu znaleziono ciało kobiety.
- Przeprowadzone oględziny wykazały, że kobieta otrzymała co najmniej trzy ciosy, z czego dwa spowodowały poważne obrażenia głowy.
- Śledztwo prowadzi prokuratura z udziałem biegłego patomorfologa, a zabójstwo nie ma potwierdzonego podłoża seksualnego.
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Do odnalezienia ciała kobiety doszło w piątek ok. godz. 18.30. O makabrycznym odkryciu spacerujący lasem mężczyzna poinformował policję. Na miejscu przeprowadzono oględziny.
- W toku oględzin ujawniono co najmniej trzy ślady urazów, dwa na głowie, rozległe rany, najprawdopodobniej tłuczone, zadane narzędziem twardym, krawędzistym - przekazał Interii prok. Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu.
Zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu. Nie żyje kobieta, ciało odnaleziono w lesie
- Najprawdopodobniej kobieta była na spacerze z psem, ponieważ w chwili ujawnienia był przy niej pies. Mieszkała kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Miała 49 lat - przekazał prokurator.
W rozmowie z serwisem Lokalna24 wskazał, że na ten moment nie ma dowodów na to, że zabójstwo popełnione zostało na tle seksualnym.
- Trwają czynności, przeprowadziliśmy oględziny wczoraj, dziś były one powtórzone przy świetle dziennym. Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, najprawdopodobniej w poniedziałek - powiedział Interii prok. Bar.
Jak dodał, zabezpieczono monitoringi z okolic przyległych do miejsca zdarzenia. - Samo miejsce zdarzenia znajdowało się w lesie, więc siłą rzeczy nie było objęte żadnym monitoringiem - wyjaśnił. Policja analizuje te zapisy.
Na ten moment nie ma podejrzeń co do sprawcy. - Szukamy śladów, są przeprowadzane czynności również w miejscu zamieszkania kobiety, by znaleźć jakąkolwiek wskazówkę, która miałaby nas pokierować - dodał prok. Bar.
Z nieoficjalnych ustaleń serwisu Lokalna 24 wynika, że kobieta mieszkała na osiedlu Żabieniec, nieopodal lasu, gdzie odnaleziono jej ciało. Miała pracować w jednym z lokalnych sklepów.
Powołany został biegły patomorfolog, który będzie miał za zadanie ocenić w jaki sposób doszło do powstania odniesionych przez denatkę obrażeń.