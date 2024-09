Burmistrz Prudnika ogłosił ewakuację. "Lepiej stracić majątek niż życie"

Powódź. Burmistrz Prudnika zarządził ewakuację

Samorządowiec zaapelował do wszystkich, którzy do tej pory nie wiedzą, czy skorzystać z możliwości ewakuacji z miejsc zagrożonych zalaniem, by dostosowali się do zaleceń służb. - Lepiej stracić swój majątek, niż zdrowie, czy życie - powiedział.