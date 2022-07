Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu zgłosili się sąsiedzi jednego z mieszkań przy ulicy Jerzego. Zaniepokoił ich fetor wydobywający się z mieszkania.

Jak poinformował Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, po wejściu do mieszkania znaleziono w nim zwłoki w stanie rozkładu. Co ciekawe, nie przeszkadzało to mieszkającemu w tym samym mieszkaniu sublokatorowi.

Mieszkał z rozkładającymi się zwłokami. Sprawę zbada prokurator

Według wstępnych ustaleń śledczych, na zwłokach nie stwierdzono widocznych śladów obrażeń, jednak ze względu na ich stan, przyczynę śmierci będzie można ustalić dopiero po sekcji.

Prokuratura obecnie ustala tożsamość zmarłego i wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.