150 śniętych ryb w Odrze. Wojewoda apeluje do wędkarzy

Informację o znalezieniu martwych ryb w starorzeczu Odry w Januszkowicach Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu otrzymało w niedzielę. Na czterokilometrowym odcinku rzeki znaleziono około 150 śniętych ryb różnych gatunków.

Apel wojewody opolskiego. "Powstrzymajcie się od konsumpcji"

"WIOŚ pobrał do analizy próbki wody w zakresie złotej algi, ścieków bytowych i substancji fizykochemicznych. Powiatowy lekarz weterynarii pobrał do analizy laboratoryjnej śnięte ryby. W chwili obecnej lub jutro rano odławiane będą żywe okazy do analizy w laboratorium w Żabieńcu" - poinformował na swojej stronie na Facebooku wojewoda opolski Sławomir Kłosowski.

"Na miejsce zostały zadysponowane wszystkie niezbędne inspekcje" - zapewnił polityk.

Zaapelował do wędkarzy o wypuszczanie złowionych ryb i wstrzymanie się od ich spożywania do czasu otrzymania wyników laboratoryjnych ryb i wody.

Skażenie Odry. Problem powraca

Problem śniętych ryb w Odrze miał swój moment kulminacyjny latem ubiegłego roku. Wody Polskie informowały wówczas, że "skala zjawiska jest coraz większa" .

We wrześniu 2022 r. pojawił się wstępny raport z sytuacji na Odrze. Powołany przez minister klimatu i środowiska Annę Moskwę specjalny zespół przekazał, że za masową śmiercią ryb stały złote algi.