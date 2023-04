Pasażerka wsiadła w zeszły czwartek do pociągu jadącego z Polmont do Edynburga . Jak wynika z danych z monitoringu, o 7:21 rano zasnęła. Gdy się obudziła, spostrzegła, że obok niej siedzi nagi mężczyzna. Jedyne, co miał na sobie, to buty.

Roznegliżowany intruz miał od 65 do 70 lat, mniej więcej 1,65 m wzrostu. Kobieta zapamiętała, że nosił krótką brodę, a jego włosy były siwe.

Gdy mężczyzna zorientował się, że podróżna nie śpi, wstał, ubrał sportowe spodnie i czarną koszulkę. Z pociągu wysiadł na stacji w Edynburgu - podał "Daily Mail".

Mężczyzna rozebrał się przy śpiącej pasażerce. Uciekł, gdy się obudziła

Tożsamości ekshibicjonisty na razie nie ustalono. Służby dysponują zeznaniami pasażerki, drużyny konduktorskiej, jak również zapisami z kamer. Służby proszą o kontakt wszystkich, którzy mogą posiadać informacje nt. poszukiwanego seniora.

"Daily Mail" przytoczyło wyniki badań, z których wynika, że jedna na trzy kobiety w Szkocji obawiała się o swoje bezpieczeństwo w komunikacji zbiorowej. Wykazał to raport Transport Scotland, narodowego operatora działającego w Szkocji.

Wnioski płynące z dokumentu skomentowała szkocka minister transportu Jenny Gilruth. - To jest po prostu nie do przyjęcia w XXI wieku - skwitowała.

Incydenty w Polsce. Jeden zakończył się tragedią

W Polsce zdarzało się, że nagie osoby "zaskakiwały" pasażerów pociągów, jak i kolejarzy - przykładowo w 2016 roku mężczyzna w "stroju Adama" biegał po peronie w Zgorzelcu na Dolnym Śląsku . Sześć lat wcześniej inna roznegliżowana osoba czekała na przejazd pociągu przy torach w okolicach Radomia , a kolega fotografował sytuację.

Natomiast w marcu zeszłego roku nagi mężczyzna wpadł pod pociąg w Starachowicach (woj. świętokrzyskie ). Wcześniej maszynista widział, że ktoś znajduje się na torach, ale skład jechał za szybko, by wyhamować.