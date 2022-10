Wzrasta poparcie dla Zjednoczonej Prawicy. Najnowszy sondaż

Z sondażu IBRIS dla Onetu, przeprowadzonego w dniach 11-13 października, wynika, że gdyby wybory odbył się dziś, Zjednoczona Prawica utrzymałaby władzę. PiS i Solidarna Polska uzyskałyby 32,7 proc. poparcia. To o 1,1 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Sondaż Ibris. Spada poparcie dla Polski 2050

W wyścigu o głosy wyborców, Zjednoczona Prawica może czuć na plecach oddech Koalicji Obywatelskiej z poparciem na poziomie 27,4 proc. To także wzrost o dodatkowe 2,3 pkt proc. względem sondażu z zeszłego miesiąca.

Na podium znalazła się także Polska 2050 Szymona Hołowni jednak w przypadku tej partii odnotowano spadek o 2,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Chęć głosowania na Polskę 2050 wyraziło 11,3 proc. respondentów.

Reklama

Wybory parlamentarne. Wzrasta liczba osób niezdecydowanych

Kolejni w walce o głosy znaleźli się: Lewica (8,4 proc.), PSL-Koalicja Polska (5,6 proc.), Konfederacja (5,6 proc.). Wzrasta też liczba osób niezdecydowanych. W najnowszym sondażu 9 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie potrafi wskazać, przy której partii postawiliby krzyżyk.

Badanie miało sprawdzić nie tylko poparcie dla poszczególnych partii, ale także to, jak wyglądałaby frekwencja w wyborach parlamentarnych. "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to czy wziąłby/wzięłaby Pan/i w nich udział?" - brzmiało pytanie.

Frekwencja. Ilu Polaków poszłoby głosować?

Jak podaje Onet, opcja "zdecydowanie tak" uzyskała 43,9 proc. głosów, "raczej tak" 11,9 proc. Respondentów, którzy "raczej nie poszliby do urn wyborczych" było 15,2 proc., a tych, którzy "zdecydowanie wykluczali udział w wyborach" było 25,2 proc. W tej kategorii niezdecydowanych było niewielu, bo tylko 3,8 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 11-13 października 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).