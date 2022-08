Ukraina - Rosja Polska broń robi furorę w wojnie w Ukrainie. Gen Skrzypczak: To wizytówki naszej zbrojeniówki

3,5 tys. zł mandatu i 15 punktów karnych

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 94 w powiecie legnickim. Między Legnicą a Chojnowem nieoznakowany radiowóz został wyprzedzony przez audi, które jechało z prędkością 157 km/h. W miejscu tym obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Co więcej kierowca audi wyprzedził radiowóz w miejscu obowiązywania znaku B-25, czyli zakazu wyprzedzania.

Mężczyzna został zatrzymany, a następnie otrzymał mandaty karne według nowego taryfikatora. Za wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym oraz przekroczenie prędkości kierowca audi będzie musiał zapłacić 3,5 tys. złotych. Otrzymał także łącznie 15 punktów karnych.

Nowy taryfikator mandatów

Od początku roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Jeśli chodzi o mandaty za przekroczenie prędkości do 30 km/h to zostaje 50 złotych za przekroczenie do 10 km/h, ale potem wysokość mandatu rośnie o 100 zł co 5 km/h.

Za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h kara grzywny wynosi 800 złotych, o ponad 40 km/h - 1000 złotych; o ponad 50 km/h - 1500 złotych; o ponad 60 km/h - 2000 złotych.

Teoretycznie widełki mandatowe kończą się na przekroczeniu prędkości o ponad 70 km/h. Wtedy mandat wynosi 2500 złotych. Jednak policjant może skierować wniosek do sądu, który może orzec o karze nawet 30 tysięcy złotych.