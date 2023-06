Fale tsunami to jeden z najbardziej niszczycielskich żywiołów na naszej planecie. Formują się w wyniku trzęsień ziemi pod morskim dnem i podróżują przez ocean niemal niezauważenie, by spiętrzyć się przy brzegu i tam dokonać niewiarygodnych zniszczeń.

Nic więc dziwnego, że ludzie z wielkim niepokojem podchodzą do wszelkich doniesień o pojawieniu się tych przerażających fal. Na szczęście czasem nie wszystko jest tak złowrogie, na jakie wygląda. Okazuje się, że są w przyrodzie zjawiska, które choć do złudzenia mogą przypominać falę tsunami, to na szczęście są zupełnie nieszkodliwe. Jednym z nich jest mgła.

Tsunami z mgły

Choć samym swoim wyglądem może budzić grozę, to w rzeczywistości są to tylko masywne kłęby mgły formujące się nad wodą. Zjawisko to może rozciągać się nawet na szerokość kilkudziesięciu kilometrów i osiągać kilkaset metrów wysokości. Często tak masywne mgły są widoczne nawet z orbity Ziemi.

Takie "mgłowe tsunami" może się tworzyć w słoneczny, bezchmurny dzień, nierzadko bez żadnego ostrzeżenia. Może być ono pomylone z masywną chmurą, zwłaszcza ze względu na fakt, że jest w stanie całkowicie przesłonić słońce.

Jak powstaje "mgłowe tsunami"?

Mgła tworzy się w wyniku parowania i kondensacji. Kiedy para wodna się skrapla, a drobiny wody nie opadają, lecz zostają zawieszone w powietrzu, wtedy formują mgłę.

Jest wiele rodzajów tego zjawiska. Mgła, o której mowa, należy do rodzaju napływowych (adwekcyjnych). Tworzy się ona w wyniku napływu wilgotnej i relatywnie ciepłej masy powietrza na chłodną powierzchnię wody. Powietrze to następnie stopniowo się ochładza i formują się krople, które tworzą olbrzymią "ścianę" mgły.

Nie ma określonych warunków gwarantujących powstanie tego typu zjawiska. Na pewno sprzyjają mu znaczne różnice temperatur między wodą a brzegiem morza.

Mgła straszy ludzi

Choć wiemy już, że "mgłowe tsunami" jest całkowicie niegroźne, to jednak zrozumiałe jest, że jego nagłe pojawienie się może przerazić.

Przykładowo, w 2015 roku wypoczywający na plażach w miejscowości Sea Girt w amerykańskim stanie New Jersey turyści byli przekonani, że sunie na nich niszczycielski żywioł. Głos zabrała w tej sprawie nawet amerykańska służba pogodowa National Weather Service, która w oficjalnym komunikacie uspokajała, że "to nie jest tsunami, lecz mgła u wybrzeża". Na poniższym nagraniu można się przekonać, jak wygląda taka mgła "udająca" tsunami:

Kilka lat później - w 2018 roku - głośno było o innym wydarzeniu tego typu, tym razem u wybrzeży Kornwalii na Wyspach Brytyjskich, kiedy to potężna mgła przypominająca gigantyczną falę wywołała olbrzymie poruszenie.

Na szczęście mgły w kształcie fal nikomu krzywdy nie zrobią. Jednak trzeba pamiętać o tym, że jak wszystkie zjawiska tego typu wprowadzają utrudnienia w transporcie, prowadząc do wstrzymania lotów lub zaburzając ruch statków.

