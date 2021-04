Włodzimierz Czarzasty o podkomisji smoleńskiej: Chodzi o pieniądze

- Podkomisja smoleńska to jest absurd. Mówimy, aby z nią skończyć, bo ona udowadnia sprawę, której nie było - powiedział lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News. Czarzasty uważa, że jedynym tropem, którym powinien podążać Antoni Macierewicz, "jest ten, który skieruje go do psychiatry", a w całej komisji chodzi o pieniądze.

Zdjęcie Włodzimierz Czarzasty / Jacek Dominski /REPORTER /Reporter

Zdaniem Czarzastego PiS jest "zdumiewająco bezradne" w sprawach związanych z katastrofą smoleńską, której 11. rocznica przypada w najbliższą sobotę.

W "Gościu Wydarzeń" lider Nowej Lewicy zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego z pytaniem, "gdzie jest wrak?".

- Gdy dochodził pan do władzy, to mówił, że ściągnie wrak, a przyczyny tragedii miał wyjaśnić w ciągu dwóch do trzech miesięcy - mówił Czarzasty.

"Trop, którym powinien pójść Macierewicz, wskazuje psychiatrę"

Prowadzący Grzegorz Kępka przypomniał, że prokuratorskie śledztwo w sprawie katastrofy zostało przedłużone do końca 2021 roku. Dodał, że pojawiły się informacje, pochodzące z włoskiego laboratorium, które rzekomo miało wykryć ślady trotylu na wraku prezydenckiego Tu-154M.

- Czy to jest jakiś trop? - z takim pytaniem Kępka zwrócił się do Czarzastego.

- Jedynym tropem, jakim powinien pójść pan Macierewicz, to tym wskazującym lekarza psychiatrę. To jest motanie ludziom w głowach, robienie z tragedii farsy oraz zarabianie pieniędzy - ocenił lider Nowej Lewicy.

- Podkomisja smoleńska to jest absurd. Mówimy, aby z nią skończyć, bo ona udowadnia sprawę, której nie było, na podstawie gniecenia puszek lub zjadania kiełbasy czy parówek - dodał.

Następnie gość "Wydarzeń" zapewnił, że nie wierzy prokuraturze, dopóki ta jest podległa Zbigniewowi Ziobrze. Dodał równocześnie, że klub parlamentarny Lewicy zamierza w sobotę złożyć kwiaty przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, a także upamiętnić m.in. zmarłego w Smoleńsku Jerzego Szmajdzińskiego, polityka SLD.

- Do wszystkich ofiar katastrofy mamy taki sam szacunek - zapewnił Włodzimierz Czarzasty.