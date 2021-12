Włodzimierz Czarzasty: Bardzo proszę, żeby pan Tusk przestał nas atakować

- Wyobrażam sobie współpracę ze wszystkimi siłami opozycyjnymi, co więcej - ta współpraca na co dzień się odbywa - powiedział Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Lewicy, odnosząc się do słów Donalda Tuska wypowiedzianych na sobotnim spotkaniu jego partii. Potwierdził, że Tusk w swoim wystąpieniu, w którym odniósł się do ruchu Szymona Hołowni i do PSL, "przemilczał Lewicę".

- Ja mam otwarte serce na współpracę. Lider największej partii opozycyjnej ma wiele praw i wiele obowiązków - stwierdził. Zauważył też, że zarówno Hołownia, jak i Władysław Kosiniak-Kamysz i Waldemar Pawlak (PSL) stanowczo odżegnali się od pomysłu wspólnej listy opozycji.

Włodzimierz Czarzasty: Szanujmy się i dotrzymujmy słowa

- Moje otwarte serce mówi, że trzeba podejmować decyzje na pół roku przed wyborami. Natomiast bardzo bym prosił Donalda Tuska, żeby przestał atakować Lewicę, bo wróg tak naprawdę jest jeden i jest nim PiS - powiedział. - Nie mówię twardego "nie" żadnym wspólnym listom na opozycji. Szanujmy się i dotrzymujmy słowa - powiedział, podkreślając, że "Lewica jest otwarta na każdy podmiot po stronie opozycji poza Konfederacją".

Czarzasty został zapytany o propozycję, by partie opozycyjne wspólnie wybrały członków Rady Polityki Pieniężnej w Senacie. - Informuje się o efektach rozmów, a te rozmowy trwają już od dwóch czy trzech tygodni - powiedział poseł. - Taki jest układ głosów w Senacie, że trzeba się dogadać, więc nic nowego. Dobrze, że pan Donald Tusk o tym powiedział. Rozumiem, że to była ważna informacja dla jego partii, ale inne partie o tym wiedzą - powiedział.

"To są zaczepki bez sensu"

Czarzasty odniósł się też do słów z nowej książki Donalda Tuska, który zauważył, że Lewica jest zbyt skupiona na "mniejszościowych projektach, a ostry spór o prawa LGBT czy też migrantów uniemożliwi budowanie większości, która jest w stanie wygrać wybory".

- To są zaczepki bez sensu. Ja nie zaczepiam PO i Donalda Tuska, ale jeżeli już to napisał, to powiem tak: PO ma problem z zajmowaniem stanowiska w trudnych sprawach - powiedział Czarzasty.

Wymienił obowiązek szczepień, prawa kobiet i kwestię aborcji do 12. tygodnia życia. - Rozumiem, że problem jest ze środowiskami LGBT. My takiego problemu nie mamy, uważamy, że wszelkie mniejszości mają mieć takie same prawa jak wszyscy inni. Rozumiem, że Platforma będzie miała problemy z państwem świeckim - ocenił Włodzimierz Czarzasty.

- Ja nigdy nie zrezygnuję z haseł progresji podatkowej, z walki o szczepienia, prawa kobiet, LGBT - powiedział, zauważając, że "jedna partia, której Donald Tusk nie zaatakował do tej pory, albo źle się nie wypowiedział, to jest Konfederacja". - To mnie dziwi, bo zadaję sobie pytanie, czy Platforma zakłada możliwość współpracy z Konfederacją po wyborach? - dodał.

