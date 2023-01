Włamał się do kościelnej skarbony. To nie pierwsza próba 31-latka

Mężczyzna użył śrubokrętu, aby włamać się do kościelnej skarbony. Jak się okazało, nie była to jego pierwsza próba. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie 31-letni mężczyzna włamał się do kościelnej skarbony / malopolska.policja.gov.pl /