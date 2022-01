W poniedziałek późnym popołudniem brytyjski minister obrony Ben Wallace poinformował Izbę Gmin, że Wielka Brytania dostarczyła Ukrainie lekkie systemy obrony przeciwpancernej, by zwiększyć jej zdolności obronne w razie rosyjskiej inwazji. Ponadto "pewna liczba" brytyjskich żołnierzy przeprowadzi szkolenie z ich obsługi.

Wallace nie sprecyzował liczby ani rodzaju wysyłanej broni, ale przekazał, że pierwsze systemy zostały dostarczone w poniedziałek. Zapewnił przy tym, iż mają one "charakter wyłącznie defensywny" i nie stanowią zagrożenia dla Rosji.

Zakazany wlot samolotów nad Niemcy. Wybrano inną trasę

Jak jednak podał portal UK Defense Journal, mimo wskazanego charakteru tego sprzętu, brytyjskie samoloty musiały znacząco nadłożyć drogi, by ominąć niemiecką przestrzeń powietrzną. Na ich przelot nad swoim terytorium nie zgodził się rząd RFN.

Portal zamieścił trasę ich przelotu: nad Morzem Północnym, a później nad Danią i Polską.

Brytyjski minister dodał, że jego państwo "bezwarunkowo popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy" w jej uznawanych przez świat granicach, czyli wraz z okupowanym Krymem, a także uznaje prawo państw do samodzielnego wyboru swoich sojuszy.

Zagwarantował, że Wielka Brytania "jest otwarta na dwustronny dialog z Rosją" i dlatego wysłał on zaproszenie do swojego rosyjskiego odpowiednika Siergieja Szojgu, by w najbliższych tygodniach złożył wizytę w Londynie.

- Jesteśmy gotowi omówić kwestie związane z wzajemnymi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa i konstruktywnie, w dobrej wierze zaangażować się w rozmowy - zapewnił.

Ukraina apelowała do Niemiec, by zmieniły swoją politykę

Wallace wskazał jednak, że to od Rosji zależy, czy wybierze drogę dialogu, czy konfrontacji, a jeśli to drugie - musi się ona liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami. - Obecna przepaść jest duża, ale nie jest nie do pokonania. Wciąż mam nadzieję, że dyplomacja zwycięży. Wybór należy do prezydenta Władimira Putina; czy wybierze dyplomację i dialog, czy też konflikt i jego konsekwencje - mówił.

Władze w Kijowie wielokrotnie zwracały się do Niemiec, by wobec rosyjskiego zagrożenia zrezygnowały ze swojej polityki, by nie dostarczać broni na Ukrainę. Stanowisko to powtórzyła podczas poniedziałkowej wizyty w Kijowie minister spraw zagranicznych w nowym rządzie Niemiec Annalena Baerbock.

W połowie grudnia zeszłego roku ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow powiedział w rozmowie z "Financial Times", że Niemcy w ostatnich miesiącach blokowały także prowadzone w ramach NATO zakupy dla ukraińskiej armii.