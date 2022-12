W czasie pokoju co roku wojewoda ogłasza termin kwalifikacji wojskowej. Za jej realizację są odpowiedzialne władze samorządowe (m.in. burmistrz albo prezydent miasta bądź też wójt danej gminy). Głównym celem kwalifikacji do wojska jest zebranie aktualnych informacji o stanie zdrowia (fizycznym i psychicznym) osób, które są gotowe bronić ojczyzny, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.



Kwalifikacja wojskowa. Kogo dotyczy?

Przed komisją w czasie pokoju muszą się stawić mężczyźni z danych roczników, którzy są zdolni do czynnej służby wojskowej. Wezwanie mogą też otrzymać panie. Kwalifikację wojskową przeprowadza Wojskowa Komisja Uzupełnień (WKU).

Należy wspomnieć o tym, że w sytuacjach ekstremalnych, jakimi są zagrożenie wojną albo pełna mobilizacja w trakcie konfliktu zbrojnego, Rada Ministrów na mocy rozporządzenia może w każdej chwili ogłosić taki nabór i zmienić granice wieku dla osób, których ten obowiązek dotyczy.

Kwalifikacja do wojska w 2023 roku: Dla kogo wezwanie?

Ministerstwo Obrony Narodowej już wyznaczyło datę kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Zgodnie z projektem rozporządzenia pobór potrwa od 3 kwietnia do końca czerwca, zaś sama kwalifikacja zostanie ogłoszona 16 marca. To właśnie po tej dacie można oczekiwać na wezwanie. W 2023 roku otrzyma je 230 tysięcy osób. Resort oszacował, że kwalifikację przeprowadzi 390 powiatowych komisji lekarskich, a dziennie każda z nich przebada co najmniej 30 kandydatów.

Przed komisją wojskową będą musieli stanąć 19-letni mężczyźni (czyli urodzeni w 2004 roku - tzw. rocznik podstawowy) oraz ci w wieku 20-24 lata (tzw. roczniki starsze, czyli 1999-2003), którzy nie mają jeszcze orzeczonej żadnej kategorii zdolności do służby wojskowej.



Ponowne wezwanie przed komisję otrzymają też kandydaci, którzy w latach 2021-2022 zostali uznani za osoby czasowo niezdolne do służby (oczywiście jeśli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji w 2023 roku). Powołanie dostaną też obywatele kraju, których niezdolność do służby upływa po terminie kwalifikacji, pod warunkiem, że przed jej zakończeniem wnioskowali o stosowną zmianę takiego terminu.

Kto jeszcze może dostać wezwanie na komisję wojskową?

Pobór obejmie również kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe bądź naukę w szkołach policealnych w określonych specjalnościach. Mowa tutaj o profesjach bardzo przydatnych w wojsku (m.in. są to kierunki medyczne, morskie, lotnicze, psychologiczne, weterynaryjne itp.). Jak co roku przed komisją wojskową mogą również stawić się osoby, które w 2023 roku kończą 60 lat i wciąż nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby.

Jak przygotować się do komisji wojskowej w 2023 roku?

Jeżeli w tym roku otrzymasz wezwanie na komisję lekarską do wojska, warto pamiętać, aby zabrać ze sobą ważne dokumenty - m.in. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport), pełną dokumentację medyczną (jeśli masz jakieś problemy ze zdrowiem), zdjęcie o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy), dokumenty poświadczające wykształcenie.

W trakcie komisji lekarskiej dostaniesz jedną z czterech kategorii: A, B, D bądź E. Jeżeli okaże się, że jesteś osobą zdolną do służby wojskowej w okresie pokoju i wojny, ale nie chcesz wiązać swojej przyszłości z koszarami, otrzymasz stopień szeregowego i zostaniesz automatycznie przeniesiony do tzw. rezerwy pasywnej. Z drugiej strony ochotnicy spełniający odpowiednie kryteria mogą zgłaszać się do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i przejścia podstawowego szkolenia w wojsku.

Kwalifikacja wojskowa. Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Co może się zdarzyć, jeżeli ktoś nie zgłosi swojej absencji na komisji wojskowej? Choć w 2009 roku całkowicie zawieszono tzw. służbę zasadniczą, wciąż osoby powołane na mocy pisemnego wezwania muszą stawiać się przed komisjami lekarskimi. Jeżeli z różnych przyczyn ktoś nie może pojawić się w wyznaczonym dniu przed takim gremium, musi niezwłocznie o tym poinformować daną jednostkę samorządową, od której przyszło wezwanie. Gdy się tego nie zrobi, można otrzymać karę grzywny, a nawet karę pozbawienia wolności.

