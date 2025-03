Donald Trump wstrzymał wszelką amerykańską pomoc wojskową dla Ukrainy, także w przypadku broni, która zdążyła dotrzeć chociażby do Polski. Potwierdził to przedstawiciel Białego Domu, uściślając, że prezydent USA chce "upewnić się", że takie wsparcie "przyczynia się do rozwiązania" konfliktu. Komunikat pojawił się kilka godzin po tym, jak Trump mówił publicznie, że nie rozmawiał ze współpracownikami o wstrzymaniu wsparcia wobec Kijowa.