Wykoleił się pociąg z Kijowa do Warszawy

Ukraińscy śledczy opublikowali zdjęcia z miejsca wypadku. Widać na nich przechyloną na bok lokomotywę i wagony. Prokuratura przekazała, że nikt nie został ranny.

Początkowo służby prasowe Kolei Ukraińskich niezbyt chętnie przekazywały informację o wypadku. Wciąż brakuje bliższych danych na temat zdarzenia.

Również spółka PKP Intercity, która odpowiada za prowadzenie pociągu po polskiej stronie granicy nie informowało o wypadku.

Niewykluczone, że brak doniesień związany był z przygotowaniami do kursu specjalnego pociągu Przemyśl-Kijów, w który podróżował prezydent Joe Biden.

Wypadek w Ukrainie

Wykolejenie pociągu mogłoby wskazywać na działania obliczone na wzbudzenie paniki amerykańskiej delegacji, udającej się do ukraińskiej stolicy.

Podkreślmy jednak, że do wypadku doszło na innej trasie niż zaplanowana. Linia kolejowa do Kijowa przez Kowel przebiega bowiem bliżej białoruskiej granicy. W zdarzeniu chodziło o pociąg z Ukrainy do Polski, a nie z Polski do Ukrainy.