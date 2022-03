Uchodźcom z Ukrainy nadano ponad 30 tys. numerów PESEL

W środę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa poświęcona m.in. nadawaniu numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy. Udział w niej wzięli rzecznik rządu Piotr Müller, wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker oraz pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

Wiceszef ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że w środę ruszył proces nadawania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy. Podkreślił, że w ciągu dwóch tygodni została przygotowana i przyjęta ustawa, "która dała podstawę prawną do funkcjonowania tego systemu".

- Chcę jasno powiedzieć, że dziś i w ciągu najbliższych kilku dni i tygodni, liczba osób i skala problemu, z jakim w tej chwili mamy do czynienia, liczba osób, która będzie chciała wyrobić numer PESEL (...) będzie tak duża, że kolejki w urzędach samorządowych są nieuniknione - oznajmił. Przyznał, że dziś w wielu miejscach widzieliśmy te kolejki.

Paweł Szefernaker: Tam, gdzie jest taka możliwość wspieramy samorządy sprzętowo

Szefernaker zapewnił, że w całym kraju ponad 1 tys. pracowników administracji już jest do dyspozycji samorządów, tak żeby te osoby mogły wspierać administrację samorządową w wydawaniu numerów PESEL dla uchodźców. - Tam, gdzie jest taka możliwość wspieramy samorządy sprzętowo - dodał.

- Największy w Polsce punkt masowego udzielenia numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy ruszy w sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie. To będzie około 100 stanowisk, gdzie w jednym momencie będzie można wydać numer PESEL stu osobom. Zakładamy, że w tym punkcie, prowadzonym przez miasto stołeczne Warszawa, trwają już w tej chwili przygotowania, zakładamy, że w sobotę ruszy, we współpracy rządu i samorządu Warszawy - zapowiedział wiceszef MSWiA.

Podkreślił, że w punkcie na Stadionie Narodowym pracować będą przede wszystkim pracownicy samorządu warszawskiego, ze wsparciem urzędników administracji rządowej. - Wszyscy jesteśmy jedną administracją publiczną, w tej sytuacji - wszystkie ręce na pokład. Musimy się wspierać w zadaniach, których przez agresję Rosji na Ukrainę mamy w tej chwili dużo więcej - mówił Szefernaker. Dodał, że drugi taki punkt funkcjonuje od środy także w Krakowie.

Nadanie nr PESEL nie oznacza wyrobienia dowodu osobistego

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker przypomniał na środowej konferencji prasowej, że nadanie nr PESEL nie oznacza wyrobienia dowodu osobistego. - Dowód osobisty jest dla obywateli polskich, który potwierdza także obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej - zaznaczył polityk.

Dodał, że chodzi o skrócenie procedury legalizacji pobytu uchodźców na terenie Polski. - Najważniejsze jest to, że my skracamy procedurę legalizacji pobytu tak, żeby te osoby nie musiały w wielu urzędach, przez wiele tygodni, dotrzymywać różnych procedur. Stąd ta jedna bezpieczna i ważna procedura nadania numeru PESEL - tłumaczył Szefernaker.

17 tys. numerów PESEL dla dorosłych i prawie 15 tys. numerów dla dzieci

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński podczas konferencji zaznaczył, że środa to pierwszy dzień wydawania bezpiecznego numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy. - Mówię bezpiecznego, dlatego że ta procedura fundamentalnie różni się od tej, która zazwyczaj była stosowana wobec obcokrajowców, ponieważ ona wymaga przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń związanych z wykonaniem zdjęcia biometrycznego, za które płaci samorząd, a także z pobraniem odcisków palców - wyjaśnił Cieszyński.

- Na dzień dzisiejszy, na godz. 15 mamy informację, że założonych zostało 17 tys. takich numerów (PESEL) dla osób dorosłych (z Ukrainy) i prawie 15 tys. numerów dla dzieci - poinformował Cieszyński. Porównał przy tym, że przez cały typowy dzień roboczy nadawanych jest około 16 tys. numerów PESEL dla obywateli RP.

Cieszyński zapowiedział też, że dostarczonych zostanie 2 tys. nowych stacji mobilnych oraz 1,5 tys. zestawów stacjonarnych do obsługi uchodźców z Ukrainy. Zostaną też - jak mówił - dostarczone skanery do pobierania odcisków placów. Cieszyński powiedział, że liczba osób, które będą miały uprawnienia do pracy w systemie nadawania numeru PESEL zwiększy się o 100 proc.