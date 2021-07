Alerty przed upałami chodzi o woj. podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, wschodnie powiaty woj. dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego oraz zachodnie powiaty woj. lubelskiego i podlaskiego.

Jak podał IMGW, na tym terenie obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia to 80-90 proc. Maksymalna temperatura powietrza od 30 do 33 st. C.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Reklama

Sprawdź prognozę pogody godzina po godzinie dla wybranego miejsca

Sprawdź prognozę dla twojego miasta i regionu. Kliknij!