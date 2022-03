Transport dla 1371 uchodźców z ukraińskich domów dziecka

- Kwestią priorytetową na ten moment, jest ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom obszarów dotkniętych wojną. Dlatego tak ważna jest mobilizacja sektora prywatnego i wspólne działanie. Musimy mieć świadomość, że Polska staje się domem zastępczym dla wielu tysięcy dzieci, które nie znają naszego języka i nagle zostają brutalnie wyrwane ze swojego środowiska. W tej sytuacji ważne jest zapewnienie wielu niezbędnych świadczeń, które będą długofalowe i systemowe - mówi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

UN Global Compact Network Poland mobilizuje biznes do udzielania przede wszystkim długoterminowej pomocy, ale reaguje też w bieżących sytuacjach kryzysowych, wspierając się pomocą ze strony szerokiego grona interesariuszy. Dzieci, które dziś przybyły do Polski, zostaną przetransportowane do Hotelu Ossa, który będzie dla nich pełnił funkcję ośrodka tymczasowego na następnych kilka miesięcy.

Wojna. Dzieci z domów dziecka ewakuowane do Polski

- W ramach ostatnich działań zabezpieczyliśmy w Polsce transport 770 dzieci i ich 61 opiekunów. Kolejna grupa 540 dzieci z domów dziecka z Mikołajowa i Chersonia trafi na naszą granicę w najbliższych dniach. Dzięki ogromnej pomocy wojewody lubelskiego, Pana Lecha Sprawki, udało nam się zabezpieczyć kolejne miejsca noclegowe dla dzieci. Chcielibyśmy także serdecznie podziękować za wsparcie w koordynacji Pracownikom Urzędu Województwa Mazowieckiego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Krakowa, Ewie Całus i Prezesowi Oddziału Mazowieckiego PCK, Michałowi Mikołajczykowi, a także wolontariuszom Stowarzyszenia Polska 2050 i firmie Flixbus - mówi Zofia Piwowarek, UN Global Compact Network Poland.

Potrzeb z każdym dniem będzie więcej, jesteśmy świadomi kolejnych wyzwań związanych ze wsparciem uchodźczyń i uchodźców. Według danych UNHCR w ciągu tygodnia działań wojennych swoje domy opuściło już ponad 800 tysięcy obywatelek i obywateli Ukrainy, z czego schronienie w Polsce znalazło blisko pół miliona z nich.

Jeżeli działania wojenne będą kontynuowane, do naszego kraju może w krótkim czasie trafić ponad milion osób potrzebujących pomocy.