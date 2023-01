Jak przekazuje w komunikacie LW "Bogdanka", do zdarzenia doszło dzisiaj w Lubelskim Węglu Bogdanka na Polu Stefanów. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku pod ziemią.

Śmiertelny wypadek w kopalni Bogdanka

- Podczas wykonywania prac związanych z obsługą kolejki, na poziomie 990 m, śmierć poniósł 36-letni pracownik Spółki. Obecnie na miejscu pracuje policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora, oraz przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego, których zadaniem będzie ustalenie szczegółowych przyczyn oraz przebiegu tego zdarzenia - informuje LW "Bogdanka".

W komunikacie czytamy, że zmarły mężczyzna miał ponad 10-letnie doświadczenie w pracy pod ziemią, osierocił żonę i dwójkę dzieci.

Jak informują lokalne media, sektor, w którym doszło do wypadku, został wyłączony, jednak zdarzenie nie ma wpływu na pracę kopalni i pozostałych górników.

Właściciel kopalni informuje, że obecnie nie jest w stanie powiedzieć, co było przyczyną wypadku. Grupa dochodzeniowo-śledcza ma ustalić przyczyny i przebieg tragicznego zdarzenia.

Bogdanka to jedna z największych kopalni w kraju. W 2022 r. wydobycie węgla wyniosło tam ok. 8,3 mln ton. Z Bogdanki pochodzi średnio co szósta tona polskiego węgla.