Tego Putin się nie spodziewał. Chce statusu "zagranicznego agenta"

Oprac.: Joanna Mazur Fakty dnia

Ałła Pugaczowa, rosyjska piosenkarka, zwróciła się do władz, by uznano ją za "zagranicznego agenta". To reakcja na przyznanie takiego statusu jej mężowi Maksimowi Gałkinowi przez ministerstwo sprawiedliwości. We wpisie w mediach społecznościowych przekazała, że jej mąż jest nieprzekupnym patriotą Rosji, który życzy, by "nasi chłopcy przestali ginąć za iluzoryczne cele".

Zdjęcie Ałła Pugaczowa chce, aby uznano ją za "zagranicznego agenta" / Anton Belitsky / Антон Белицкий / East News