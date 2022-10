Wzrost cen energii stał się problemem wszystkich - nawet sieci sklepów. Aby zaoszczędzić na rachunkach, godziny otwarcia Kauflandu i Netto będą krótsze.

Jak przekazuje portal wiadomościhandolwe.pl, "od listopada kilkadziesiąt sklepów Netto Polska będzie pracować o godzinę krócej".

W rozmowie z portalem PR menager w polskim oddziale Netto, Patrycja Kamińska zaznaczyła, że będzie się to wiązać z wcześniejszym zamknięciem, lub późniejszym otwarciem sklepu.

Wysokie ceny za prąd. Kaufland idzie śladem Netto

Podobną decyzję - krótsze godziny pracy - podjęła sieć sklepów Kaufland. Portal money.pl przekazuje, że sklepy będą czynne godzinę krócej, czyli do 22., a nie jak do tej pory - do 23.

"Decyzja sieci zapadła po analizie frekwencji w sklepach w godzinach wieczornych" - czytamy na portalu.

Co jest powodem zużycia tak sporej ilości energii, że sklepy poniekąd zmuszane są do zmian godzin pracy? W rozmowie z Wiadomościami Handlowymi sprzed kilku miesięcy szef inwestycji sieci Kaufland Ryszard Wysokiński stwierdził, że "za zużycie minimum 50 proc. energii elektrycznej sklepu odpowiada chłodnictwo".