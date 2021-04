Szczecin: Wypadek na przedszkolnym placu zabaw. Trwa śledztwo

​Prokuratura nadzoruje śledztwo ws. wypadku, do którego doszło na placu zabaw jednego ze szczecińskich przedszkoli. Ucierpiały w nim dwie siedmioletnie dziewczynki.

- Prokuratura Rejonowa Szczecin Zachód w Szczecinie nadzoruje postępowanie ws. zdarzenia, do którego doszło 23 kwietnia br. na placu zabaw jednego ze szczecińskich przedszkoli – powiedziała w poniedziałek Ewa Obarek ze szczecińskiej prokuratury okręgowej.

- W tej sprawie prokurator wszczął śledztwo o przestępstwo określone w artykule 160 par. 2 kodeksu karnego – kontynuowała Obarek. - Dotyczy ono narażenia małoletnich pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez osoby zobowiązane do opieki nad nimi. Grozi za to kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat – dodała.

Trudności z oddychaniem i zatrzymanie krążenia

Obecnie trwają intensywne czynności procesowe, które mają na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia – poinformowała Obarek. Z uwagi na dobro śledztwa prokuratura więcej informacji nie udziela.

Obie dziewczynki przebywają obecnie w szpitalu. Z wcześniejszych informacji wynikało, że jedna dziewczynka miała trudności z oddychaniem, u drugiego dziecka doszło do zatrzymania krążenia, ale udało się je bardzo szybko przywrócić.