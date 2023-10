Przed atakiem Hamasu na Izrael Europa wysyłała do ośrodków życia Palestyńczyków setki milionów euro w formie pomocy rozwojowej . W obliczu ofensywy palestyńskich bojowników część państw zdecydowała się zamrozić wypłacanie wcześniej wydzielonych środków.

Wśród tych krajów są Dania, Szwecja i Austria. Początkowo o wstrzymaniu pomocy mówili również przedstawiciele Unii Europejskiej , jednak ostatecznie środki nie zostały zamrożone. Kontynuowanie wsparcia dla Palestyńskich cywilów ogłosiła za to Holandia.

Izrael. Palestyna z dalsza pomocą od Niemiec

Zanim doszło do sobotniej eskalacji konfliktu Niemcy przeznaczyli na pomoc Palestyńczykom 125 mln euro , które miały zostać rozdysponowane w bieżącym i przyszłym roku.

Początkowo rzecznik Ministerstwa Rozwoju ogłosił, że " niemiecka pomoc będzie tymczasowo zawieszona i poddana wszechstronnemu przeglądowi". We wtorek minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock zaprzeczyła tym doniesieniom.

Palestyna. Austria zawiesza przekazanie 19 mln euro

- Rozmiary tego terroru są tak przerażające, że nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego. Na chwilę obecną zamrozimy więc wszystkie wypłaty z austriackiej współpracy rozwojowej - powiedział polityk w radiu ORF.

Izrael. Dania robi wyjątek dla pomocy humanitarnej

We wtorek środki dla Palestyny zablokowała także Dania. Minister współpracy rozwojowej Dan Jorgensen podkreślił w komunikacie, że po agresji Hamasu na Izrael wpłaty muszą być wstrzymane, "aby mieć pewność, że wsparcie trafia do właściwych osób oraz projektów". Tak, by "żadne duńskie fundusze nie zostały pośrednio przeznaczone na wsparcie ataków na Izrael".