Zmiana nazwy stolicy była jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobił Tokajew po objęciu prezydentury w 2019 roku. Wtedy, na cześć swojego poprzednika Nursułtana Nazarbajewa, Astana została zmieniona na Nur-Sułtan. Po trzech latach, na wniosek deputowanych, Tokajew przywraca poprzednią nazwę stolicy.

Rządy Nursułtana Nazarbajewa

Nazarbajew rządził Kazachstanem przez trzy dekady pod rządami Związku Radzieckiego. Po uzyskaniu niepodległości sześć lat później - w 1991 roku - prezydent przeniósł stolicę z Ałmaty do Astany.

"Przeniesienie to było szeroko kwestionowane ze względu na względu na izolację miasta w północnym stepie i notorycznie mroźne zimy" - przypomina "The Guardian".

Chociaż Nazarbajew ustąpił ze stanowiska prezydenta, to jako szef partii, która rządziła krajem, zachował spore wpływy. Tokajew jednak usunął go ze stanowiska, po tym jak w styczniu miały miejsce śmiertelne zamieszki. Częściowo były one spowodowane niezadowoleniem społeczeństwa z władzy, jaką wziąć posiadał Nazarbajew.



Styczniowe protesty

Społeczeństwo protestowało przeciwko podwyżkom cen paliw, jednak z początku pokojowe zgromadzenie, przerodziło się w krwawe i brutale zamieszki. Zginęło wtedy ponad 230 osób, a władze Kazachstanu wezwały do pomocy wojska bloku bezpieczeństwa kierowane przez Rosję.