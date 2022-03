Ukraina - Rosja Prezydent Joe Biden w Polsce. Powitał go Mariusz Błaszczak

W piątek po godz. 14 na lotnisku Rzeszów-Jasionka wylądował Air Force One z prezydentem USA Joe Bidenem na pokładzie. Amerykańskiego przywódcę przywitał szef MON Mariusz Błaszczak.

Następnie Joe Biden udał się na spotkanie z amerykańskimi żołnierzami w Rzeszowie. Prezydent przywitał się osobiście z kilkoma żołnierzami, podziękował wszystkim za służbę, a potem usiadł do wspólnego posiłku - został przez żołnierzy poczęstowany pizzą.

- To nie hiperbola, jesteście najlepszą siłą bojową w historii świata (...) dziękuję, dziękuję, dziękuję - powiedział Biden, witając żołnierzy elitarnej jednostki spadochroniarzy. Przywołał też anegdotę o tym, że jego syn Beau - były żołnierz - zmienił swoją przyszywkę z nazwiskiem Biden na nazwisko panieńskie jego matki, by nie wywoływać zamieszania.

Reklama

Zdjęcie Joe Biden zjadł pizzę z żołnierzami / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/East News / East News

Joe Biden do żołnierzy: Macie jeden wspólny cel

- Każdy z was zgłosił się, by tu być. Reprezentujecie 1 proc. naszego narodu i pozostałe 99 proc. Amerykanów jest wam wdzięczne za to, że tu jesteście - mówił Joe Biden w trakcie swojego przemówienia do żołnierzy.

- Jesteśmy jedynym krajem na świecie, który powstał w oparciu o ideę. Dla nas pewne wartości są oczywiste, na przykład to, że wszyscy jesteśmy równi - mówił.

- Jesteście wyjątkowymi Amerykanami. Macie jeden wspólny cel: bronić swojego kraju i by pomagać tym, którzy potrzebują pomoc - powiedział do żołnierzy.

- Jesteśmy w środku walki pomiędzy demokracją a oligarchią - powiedział prezydent Biden. Podkreślił, że demokracja wymaga konsensusu, a "to jest godzina próby".

- Jesteśmy w nowej fazie. Wasze pokolenie jest w punkcie zwrotnym. Co cztery, pięć pokoleń przychodzi taki moment, który zmienia fundamentalnie wszystko. Świat nie będzie taki sam - powiedział Biden.

Podkreślił, że "pytanie brzmi, kto zatryumfuje". - Czy zatriumfują demokracja i wartości, które ze sobą niesiemy, czy też autokracja - dodał.

Biden nawiązał w swoim przemówieniu do sytuacji w Ukrainie. - Nie chodzi tylko o to, co robicie, aby pomóc Ukraińcom. Nie chodzi tylko o to, co robicie, aby pomóc tym ludziom odzyskać pewność. Dlatego właśnie sekretarz stanu poprosił mnie o wysłanie kolejnych 12 tys. żołnierzy z USA. Powiedziałem: mamy 100 tys. amerykańskich sił tutaj, w Europie. Nie mieliśmy takiej obecności od długiego czasu (...). Powiedziałem: wysłaliśmy najlepszych, jakich mieliśmy w Ameryce. To wszyscy wy - mówił Biden.

Prezydent USA: Mój syn był w Iraku

- Jesteście niezwykłą grupą kobiet i mężczyzn. Mój syn spędził rok w Iraku, pięć miesięcy w Kosowie. Dostał za to medal ale mówił, że zawsze największą dumą było dla niego, kiedy zakładał mundur - powiedział prezydent USA.

Prezydent USA zacytował swojego dziadka, który kiedyś mówił mu: "Joe, dotrzymaj wiary". - Babcia brała mnie wtedy na bok i mówiła: "nie, nie dotrzymuj, szerz wiarę". Wy szerzycie wiarę. Dziękuję. Niech Bóg was błogosławi. Niech zatrzyma was w bezpieczeństwie. Niech Bóg błogosławi naszych żołnierzy - podsumował.

W tym samym czasie Andrzej Duda miał udać się do 18. Dywizji Zmechanizowanej na spotkanie z polskimi żołnierzami. Później dojdzie do spotkania obu prezydentów - poinformowała KPRP. W pierwotnym planie wizyty było też ich wspólne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Awaryjne lądowanie samolotu z prezydentem Andrzejem Dudą

Powitać prezydenta Joe Bidena na lotnisku miał prezydent Duda, jednak - jak poinformował - szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, samolot z prezydentem Dudą na pokładzie zawrócił po usterce do Warszawy; miało miejsce awaryjne lądowanie.

Samolot z prezydentem Andrzejem Dudą na pokładzie wylądował na lotnisku Rzeszów-Jasionka o godz. 15.



Czytaj też: Samolot prezydenta Polski. Czym lata Andrzej Duda?

Wizyta Joe Bidena w Polsce

Jeszcze w piątek prezydent USA przyleci do Warszawy; w sobotę przewidziane jest spotkanie Joe Bidena z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim. Około południa przywódcę USA na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego powita Andrzej Duda, następnie zaplanowane są rozmowy prezydentów "w cztery oczy" oraz rozmowy dwustronne delegacji. Przewidziane jest również spotkanie prezydentów z mediami.

Po południu Joe Biden wygłosi przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Według Białego Domu, przemówienie będzie dotyczyło "zjednoczonych wysiłków wolnego świata wspierającego naród ukraiński, pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za jej brutalną wojnę i obrony przyszłości zakorzenionej w zasadach demokratycznych".

Joe Biden odwiedzi też Stadion Narodowy, gdzie zapozna się z pomocą udzielaną przez Polskę uchodźcom z Ukrainy. Prezydentowi USA mają towarzyszyć premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.