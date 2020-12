- Przygotowaliśmy specjalny konwój wsparcia dla seniorów; to blisko milion kilogramów żywności, które trafią do osób starszych, bezdomnych, ale także do matek z dziećmi - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w oświadczeniu dla mediów zwrócił uwagę, że zbliżające się święta Bożego Narodzenia będą inne niż zwykle. - Spędzimy je w gronie najbliższych, ale z tęsknotą za tymi, z którymi chcielibyśmy się zobaczyć. Pamiętajmy, że podczas tych świąt będzie bardzo wiele osób, które żyją w samotności i którym trzeba pomóc poprzez pomoc materialną, ale także poprzez pomoc duchową - powiedział premier.

Poinformował, że rząd przygotował specjalny konwój wsparcia dla seniorów. - To blisko milion kilogramów żywności, różnych artykułów, które trafią do osób starszych, do osób bezdomnych, ale także do matek z dziećmi poprzez współpracę z instytucjami, które zajmują się różnego rodzaju pomocą charytatywną - wskazał Morawiecki.

Konwoje trafią do około 600 miejsc

Premier dodał, że organizacje pomocowe będą odpowiedzialne za dystrybucje paczek wśród osób potrzebujących. Konwoje wsparcia trafią do ok. 600 miejsc. Wartość pomocy przekazanej w ramach Solidarnościowego Konwoju Warcparcia Seniorów to 5 mln zł.

- Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów wesprze samotne matki, pensjonariuszy w DPS, osoby bezdomne, potrzebujące pomocy - powiedziała w środę (9 grudnia) minister rodziny Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS na konferencji prasowej powiedziała, że rok 2020 pokazał, że w polskim społeczeństwa istnieje solidarność międzypokoleniowa i solidarność z drugim człowiekiem. - Zależy mi, jako ministrowi, aby w tym roku każda Polka i każdy Polak zostali odpowiednio zabezpieczeni na zbliżające się święta Bożego Narodzenia - oświadczyła Maląg.

Wolontariat ozdrowieńców

Minister przypomniała, że od października działa Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, w skład którego wchodzi zarówno rząd, samorządowcy, organizacje samorządowe, jak i wolontariusze. - Nasi seniorzy są przeprowadzani przez wolontariuszy cyfrowych przez meandry sieci internetowej, w której uczą się poruszać - powiedziała szefowa MRiPS. Wspomniała jednocześnie, że tydzień temu powstał wolontariat ozdrowieńców. - Dzięki temu osoby będące w Domach Pomocy Społecznej oraz osoby starsze, do których apelujemy, aby pozostały w domach, nie są pozostawione same sobie - oceniła Maląg.

Zapowiedziała, że dzięki Agencji Rezerw Materiałowych we współpracy z wolontariatem, Caritas Polska i Stowarzyszeniem Świętego Brata Alberta ruszy szeroka pomoc dla każdego Polaka. - Trafi ona tam, gdzie są samotne matki, pensjonariusze w DPS, osoby bezdomne, potrzebujące pomocy - powiedziała Maląg.