Rzym: Papież Franciszek zaskoczył dziś dwukrotnie

W obchodzoną we wtorek uroczystość Niepokalanego Poczęcia papież Franciszek dwa razy wywołał zaskoczenie w Rzymie. Rano nieoczekiwanie pojechał na Plac Hiszpański, by modlić się przed figurą Matki Bożej. Później wręczył herbatniki patrolowi żołnierzy.

Zdjęcie Papież Franciszek niespodziewanie pojechał pod Statuę Niepokalanej w sercu Rzymu /PAP/EPA

O godzinie 7 rano Franciszek udał się niespodziewanie na Plac Hiszpański, gdzie - stojąc pod parasolem - modlił się w strugach deszczu. W ten sposób dochował wierności tradycji modlitwy przed figurą Matki Bożej 8 grudnia. W roku pandemii wizyta w tym miejscu miała inny charakter.

Papież chciał uniknąć zgromadzeń

Papież nie pojechał na plac, jak zawsze, po południu, by modlić się z udziałem tysięcy wiernych, ale sam. Najbardziej zaskoczeni byli strażacy, którzy przygotowywali się właśnie do tego, by na górę statuy wwieźć koronę z kwiatów.

Franciszek wyjaśnił potem wiernym podczas spotkania w Watykanie na modlitwie Anioł Pański, że jadąc tam sam wcześnie rano, chciał uniknąć zgromadzeń, zabronionych przez władze.

Upominek dla żołnierzy

Wkrótce potem Franciszek zaskoczył ponownie. Kiedy wracał do Watykanu, jego samochód zatrzymał się koło patrolu włoskich żołnierzy pilnujących Wiecznego Miasta. W maseczce podał rękę uzbrojonym żołnierzom i wręczył im dużą torbę, w której były ciastka. Po krótkim pozdrowieniu wsiadł do auta i odjechał.