Rosja: Podpalił sklep, w którym pracował. Zemsta po uwagach od szefa

Oprac.: Wiktor Kazanecki Fakty dnia

Miał dość słuchania, że ciągle się myli i źle pracuje. 33-letni pracownik sklepu w Rosji podpalił więc pudełko z fajerwerkami i poszedł do domu. Ogień rozprzestrzenił się na cały supermarket, co spowodowało gigantyczne straty. Służby przyznają: - To cud, że nikt nie zginął.

Zdjęcie Pracownik-podpalacz zemścił się na przełożonych za to, że zwracali mu uwagę podczas pracy / Policja w Tomsku / Archiwum