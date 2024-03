Rafał Trzaskowski: Zawsze jeźdżę metrem z książką

We wtorkowym programie "Graffiti" polityk odniósł się do opinii, jakoby miał pojawiać się w komunikacji miejskiej tylko podczas kampanii. Zapewnił, że kiedy jeździ metrem, zawsze ma przy sobie książkę. - Wystarczy zapytać mieszkańców Kabat, którzy często mnie widzą w metrze, najczęściej z książką - wyjaśnił.

Wybory 2024: Błażej Poboży kpi z Rafała Trzaskowskiego

- Politycy w Polsce poruszają się komunikacją miejską lub swoimi własnymi samochodami. To wcale nie jest tak, że solidarnie nie uczestniczymy, żeby ponosić pewne koszty związane z wprowadzonymi rozwiązaniami, które doprowadzają do tego, że będziemy mieli czyste powietrze i że nie będziemy mieli dziesiątek tysięcy śmierci. Nie pozwolimy, żeby planeta nam się spaliła - powiedział Trzaskowski.

Tobiasz Bocheński: Kandydat PiS na prezydenta Warszawy

Internauci komentują także działania innego kandydata na prezydenta Warszawy, Tobiasza Bocheńskiego . Wytykają mu m.in. to, że nie pochodzi z Warszawy. "Wiem, jak bardzo wielu moich konkurentów chciałoby, bym nie kandydował. Ten strach mnie cieszy. Wbrew życzeniom przeciwników kandyduję i wszystkie formalności zostały dopełnione. Pozdrawiam hejterów!" - odniósł się do zarzutów kandydat PiS.

Prawo i Sprawiedliwość planowało, by były wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński był lokomotywą wyborczą tej partii w Warszawie. Stanie w szranki z obecnym prezydentem miasta Rafałem Trzaskowskim z PO, ma też być liderem listy PiS do Rady m. st. Warszawy w okręgu nr 8 , obejmującym dzielnice Ursynów, Wilanów oraz Włochy .

Tak, jak nie ma przeszkód, by Bocheński ubiegał się o najwyższy urząd w ratuszu, tak jego start do rady miasta jest zagrożony - podała w poniedziałek "Gazeta Wyborcza". - On jest zameldowany czasowo na Pradze-Północ. To nie oznacza dopisania z automatu do rejestru wyborców w Warszawie. A trzeba figurować w takim rejestrze, aby móc kandydować - mówi informator dziennika.