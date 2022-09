Quiz o II wojnie światowej. Sprawdź swoją wiedzę w 83. rocznicę jej wybuchu

Chociaż II wojna światowa to stosunkowo nieodległa historia, jej przebieg pasjonuje historyków i hobbystów, bo zagadek wokół największego w dziejach zbrojnego konfliktu jest wiele. Nie wiadomo, czy wszystkie uda się kiedyś rozwikłać - pewne jest jednak, że odpowiedzi na 15 pytań odnajdziecie w naszym quizie. Co zrobił Hitler po przyjeździe do Warszawy, kto odnalazł zaginiony brytyjski okręt i dlaczego o pewnym kolejowym wagonie przeczytamy w kronikach zarówno pierwszej, jak i drugiej wojny? Dowiedz się, rozwiązując quiz Interii.

Zdjęcie Na zdjęciu: Amerykańscy żołnierze walczący na Pacyfiku podczas II wojny światowej / Jonathan William Mitchell/agefotostock / East News